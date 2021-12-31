Користувачі можуть отримати трилогію Tomb Raider.

Інсайдер billbil-kun з форуму Dealabs виявився повністю правим. Він вірно передбачив кожну з останніх чотирьох роздач в Epic Games Store в рамках новорічної акції. Вчора в магазині можна було безкоштовно отримати двомірний бойовик Salt and Sanctuary. А тепер користувачам дарують цілу перезапущену трилогію Tomb Raider. Акція діє до 6 грудня, 18:00 за київським часом. Далі розпочнеться роздача Gods Will Fall, яка буде першою в 2022 році.

Детальніше про трилогію Tomb Raider

Дебютна частина вийшла сім років тому і називається Tomb Raider. У ній розповідається про нову пригоду Лари Крофт на загубленому острові. Дівчина повинна дізнатися таємницю, яка захована в цій місцевості, а заодно врятувати своїх друзів від кровожерливих найманців. Геймплей в грі включає перестрілки, рішення головоломок, полювання і традиційне для серії розкрадання гробниць.

Друга частина франшизи — це Rise of the Tomb Raider. Сюжет гри розповідає про подорож Лари Крофт в Сибір. Тут вона повинна знайти загублене місто Кітеж і розкрити його головний секрет. Заважати дівчині буде могутня організація "Трійця", яка прагне знищити світ. Геймплей Rise of the Tomb Raider наслідує першу частину, але доповнюється новими елементами. Наприклад, з'явився крафт предметів, більше зброї і можливості для організації засідки.

Shadow of the Tomb Raider — це заключна гра трилогії. За сюжетом Ларі Крофт потрібно не допустити кінець світу, який передбачили майя. Геймплей зроблений за тією ж схемою, що і в Rise of the Tomb Raider: базис залишився стандартним, але його доповнили важливими поліпшеннями. Головоломки в гробницях зробили більш комплексними, арсенал розширили новими одиницями зброї, а варіантів для засідок стало більше.

Окремо варто відзначити, що всі частини Tomb Raider роздаються в максимальних версіях з повним комплектом добавок.

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