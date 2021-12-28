Цього разу інформація надійшла від надійного інсайдера.

В Epic Games Store наближається до кінця новорічна акція з щоденними роздачами ігор. До 31 грудня користувачі зможуть отримати ще три "таємних" подарунка. Назви проектів, які стануть безкоштовними, офіційно не розкриваються, але вони вже просочилися в Мережу.Читайте такожУ мережу злили список з іграми, які роздадуть в EGS до Нового року – в ньому є багато цікавого

Дані надав перевірений інсайдер із форуму Dealabs. На цьому сайті інформацію можуть публікувати різні люди. Раніше на порталі з'явився список з усіма іграми, які роздадуть в Epic Games Store в рамках новорічної акції. Він був вкрай неточним, проте перелік виклали невідомі інсайдери, які, як виявилося, помилилися. А тепер інформація надійшла від billbil-kun. Цей чоловік неодноразово зливав правдиві дані про роздачі в EGS і PS Plus, а ще він першим розповів про новорічну акцію в Epic Games Store до її старту.

Свіжі відомості від інсайдера вже частково підтвердилися. Він правильно передбачив роздачу пригодницького екшена Mages of Mystralia до її початку. Всі бажаючі можуть забрати гру у свою колекцію сьогодні, до 18:00 за Києвом. Тому зараз витік виглядає більш ніж правдоподібно.

Які ігри роздадуть в Epic Games Store до кінця новорічної акції

28 грудня — Moving Out. Це кооперативна аркада, де потрібно на час вивантажувати речі з будинків і організовувати переїзд.

29 грудня — Salt and Sanctuary. Проект можна охарактеризувати, як двомірний екшен з похмурою стилістикою і механіками а-ля Dark Souls.

30 грудня — трилогія Tomb Raider. Користувачі отримають всі ААА-ігри з перезапущеної серії.

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