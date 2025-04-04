Стали відомі перші деталі The Duskbloods – нової гри від творців Elden Ring

Крім створення PvPvE-гри, розробники постаралися принести в The Duskbloods безліч свіжих і цікавих ідей.

Nintendo опублікувала розлоге інтерв'ю, в якому глава FromSoftware Хідетака Міядзакі поділився подробицями про прийдешню The Duskbloods. Нагадаємо, що похмурий мультиплеєрний екшен з елементами стімпанку і вампірської тематики анонсували на Nintendo Direct як ексклюзиву Switch 2.

The Duskbloods відрізняється від традиційних ігор студії-розробника Dark Bloodborne і Elden Ring. Гра насамперед являє собою "PvPvE-тайтл, сфокусований на онлайн-мультиплеєрі, де гравці б'ються з ворогами, керованими ШІ, а також один з одним".

Гравці обирають собі персонажа з набору героїв (їх понад дюжину), яких називають "Кровоприсягнувші". Це група вампірів, що отримує нелюдську силу через особливу кров, яку вони поглинають. У всіх унікальні здібності та зброя.

Відео дня

Вампіри полюють за якоюсь сутністю, яку називають "Перша кров", водночас занести їх може в будь-яку точку часу, тож вони переміщуються різними епохами та часами: від готичних міст та індустріальних локацій до більш сучасних.

Гравці ходять спеціальним хабом, де можуть налаштовувати свого персонажа і запустити мультиплеєрний матч. У боях братимуть участь до восьми осіб. Залежно від умов матчу, гравці отримують очки виграшу або програшу – їх вони витрачають на прокачування персонажа.

Під час матчів гравцям доведеться битися один з одним і виконувати різні PvE-завдання, наприклад, разом вбити боса або залишитися одному на карті, перебивши інших гравців. Деякі гравці можуть утриматися від битв, і, наприклад, засісти в засідці на інших гравців, хтось може піти в лобову атаку на боса і так далі.

Час від часу на картах відбувається система подій, які змінять умови перемоги і правила. Так, у небі може виникнути гігантське кам'яне обличчя, яке можна було побачити в трейлері. Воно впливає на навколишнє середовище та змінює нагороди.

Міядзакі запевняє, що The Duskbloods сподобається і тим гравцями, які не люблять PvP-битви. Хоча метою матчу і є отримання "Першої крові", є й особисті цілі, які дають гравцеві окрему винагороду наприкінці матчу.

Ще одна важлива механіка The Duskbloods – ролі персонажів. Наприклад, якщо гравець володіє роллю "Призначені суперники", то іншого гравця призначають йому суперником, і тому доручають знайти і перемогти цього гравця. Це зараховується як досягнення особистої мети, окремої від загальних умов перемоги.

Гравці можуть призначати своїм персонажам будь-які ролі через кастомізацію крові, що дає змогу насолоджуватися рольовими іграми в прямому сенсі цього слова, додаючи драматизму всім цим сутичкам, каже Міядзакі. За його словами, розробники постаралися принести в The Duskbloods безліч свіжих і цікавих ідей.

Реліз The Duskbloods відбудеться 2026 року на Nintendo Switch 2.

Нагадаємо, у продаж Nintendo Switch 2 надійде 5 червня за ціною від 470 євро (~20 000 грн). Деякі ігри, до речі, подорожчають. Наприклад, за картридж Mario Kart World доведеться заплатити 90 євро. Очікувано, нова цінова політика не викликала у геймерів захоплення.

Вас також можуть зацікавити новини: