Уважний фанат побачив "великодку" серед діалогів з неігровим персонажем.

Однією з причин величезної уваги до Elden Ring, нового творіння від творців Dark Souls, Bloodborne і Sekiro: Shadows Die Twice, була участь у розробці письменника Джорджа Мартіна. Автор циклу "Пісня льоду і полум'я", на основі якого був знятий серіал "Гра престолів", придумав історію всесвіту екшен-RPG FromSoftware. Його ідеї стали частиною наративного фундаменту Elden Ring, тому письменнику присвятили кілька відсилань. Деякі з них ретельно заховані, що доводить свіжа знахідка відвідувача форуму Reddit під псевдонімом LuckyLuckLucker.

Користувач звернув увагу на цікаву деталь в діалозі з Гідеоном Офніром, Всезнаючим. Гравці можуть розпитати персонажа про секретні медальйони, Годріка, Радана, Райкарда, Морготта і Ренналу. Імена цих босів розставлені саме в такому порядку, а їхні перші літери формують ініціали Джорджа Мартіна — G. R. R. M.

LuckyLuckLucker вважає, що це не може бути збігом. Логічно розташувати босів в порядку битви з ними, проте Реналла йде перед Раданом. Тобто розробники навмисно зробили саме такий перелік в якості відсилання до Мартіна.

Elden Ring — основні подробиці

Це рольовий екшен від японської студії FromSoftware, творців Dark Souls, Bloodborne і Sekiro: Shadows Die Twice.

Події гри розгортаються в світі під назвою Міжзем'я. Головний герой, Потьмянілий, повинен зібрати осколки Кільця Елдена, щоб стати єдиним правителем. Для цього необхідно перемогти шістьох напівбогів.

Геймплей проекту включає складні битви, прокачування і створення власної збірки персонажа, пошук секретів, крафт і поїздки на коні.

Elden Ring вийшла 25 лютого 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S. На Metacritic вона отримала в середньому 95 балів від критиків і увійшла в сто найбільш високооцінених ігор всіх часів.

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