Перше місце зайняла Маленія, Клинок Мікелли.

Розмови про Elden Ring не вщухають з моменту виходу. Користувачі обговорюють секрети, діляться посібниками і проходять різноманітні випробування. А нещодавно фанати свіжого творіння FromSoftware визначили, який з босів вийшов найскладнішим у грі. Результат виявився досить очікуваним.

Відвідувач форуму ResetEra під псевдонімом aiswyda створив опитування. У ньому він запропонував кожному користувачеві проголосувати за боса, якого було найскладніше перемогти в Elden Ring.

Перше місце зайняла Маленія, Клинок Мікелли — один з найвідоміших супротивників у проекті. За неї проголосували 977 з 1273 осіб (76,7%). Бос запам'ятався своєю складністю, цікавою механікою і прекрасним дизайном. З моменту релізу Elden Ring Маленія встигла набути культового статусу. У проекті навіть з'явився гравець під псевдонімом Let Me Solo Her. Він підключався до інших користувачів і вбивав боса в одній лише пов'язці на стегнах і з горщиком на голові. Цей боєць встиг убити Маленію більше тисячі разів.

Друге місце розділили Радагон із Золотого порядку і Звір Елдена (11,4%). А умовну "бронзу" отримав ще один важкий і обов'язковий противник — Радан Бич Зірок (3,1%). У список також потрапили Господар осколка Мог (2,0%) і Малікет Чорний Клинок (1,6%).

Elden Ring — основні подробиці

Це рольовий екшен від японської студії FromSoftware, творців Dark Souls, Bloodborne і Sekiro: Shadows Die Twice.

Події гри розгортаються в світі під назвою Міжзем'я. Головний герой, Потьмянілий, повинен зібрати осколки Кільця Елдена, щоб стати єдиним правителем. Для цього необхідно перемогти шістьох напівбогів.

Геймплей проекту включає складні битви, прокачування і створення власної збірки персонажа, пошук секретів, крафт і поїздки на коні.

Elden Ring вийшла 25 лютого 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S. На Metacritic вона отримала в середньому 95 балів від критиків і увійшла в сто найбільш високооцінених ігор всіх часів.

Вас також можуть зацікавити новини: