Акція закінчиться наступного тижня.

Адміністрація магазину Epic Games Store не зраджує традиціям. Щотижня в сервісі справно роздають різноманітні ігри. На цей раз користувачі можуть зайти в EGS, щоб отримати Darkwood і ToeJam & Earl: Back in the Groove!. Акція триватиме до 20 жовтня, 18:00 за київським часом. Потім безкоштовними стануть відразу дві екшен-RPG — Evoland Legendary Edition і знаменита Fallout 3: Game of the Year Edition.

Детальніше про ігри з роздачі в Epic Games Store

Darkwood — це ізометричний хорор від студії Acid Wizard Studio. Головний герой гри опинився в будинку посеред лісу. Він повинен виживати і паралельно зрозуміти, як і чому опинився в цьому дивному місці.

Користувачам знадобиться збирати ресурси, створювати корисні предмети і досліджувати місцевість. Протагоніст буде зустрічатися різними персонажами і дізнаватися подробиці про світ. У денний час оточення в Darkwood генерується випадковим чином. А вночі виходити назовні небезпечно, адже в лісі таїться безліч небезпек.

Відео дня

ToeJam & Earl: Back in the Groove! — це пригодницький "рогалик" від студії HumaNature. У грі розповідається нова історія головних героїв Тоджема і Ерла. Вони зазнали аварії на Землі і повинні пройти низку рівнів, щоб знову відправитися в міжгалактичну подорож.

Проект включає безліч божевільних головоломок і виділяється за рахунок стилістики, яка натхненна хіп-хопом. Основна ціль користувачів — досліджувати місцевість, незвичайними способами взаємодіяти з предметами і виконувати завдання для просування по сюжету. Проходити ToeJam & Earl: Back in the Groove! можна як самостійно, так і в кооперативі до чотирьох чоловік.

Вас також можуть зацікавити новини: