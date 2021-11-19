У роздачі беруть участь Guild of Dungeoneering, Never Alone і KID A MNESIA.

Магазин Epic Games Store продовжує дарувати ігри своїй аудиторії. Нещодавно в сервісі стартувала чергова акція, яка дозволяє безкоштовно обзавестися відразу трьома проектами. До них відносяться Guild of Dungeoneering, Never Alone і KID A MNESIA. Роздача триватиме до 25 листопада, 17:00 за київським часом. Потім в EGS можна буде отримати theHunter: Call of the Wild і вітальний набір Antstream від Epic.

Детальніше про безкоштовні ігри

Guild of Dungeoneering — це покроковий проект про дослідження підземель від студії Gambrinous. Його основна особливість — відсутність контролю над загоном героїв. Користувачі повинні за допомогою карт вибудовувати локацію, яку будуть вивчати персонажі. Вони самі вирішать, куди йти і як діяти в битві. У перервах гравцям належить покращувати свою гільдію, щоб приваблювати нових дослідників і розширювати колоду карт.

Never Alone являє собою платформер від Upper One Games і E-Line Media. Сюжет гри розповідає про дівчину на ім'я Нуну і її вірну помічницю Лисицю. Герої відправляться в небезпечну подорож по суворій Арктиці, щоб з'ясувати, чому почалася сильна хуртовина. Геймплей Never Alone включає вирішення різних головоломок. Кожен з протагоністів володіє унікальними навичками, і завдяки їх поєднанню можна подолати будь-яку перешкоду.

KID A MNESIA — це новий інтерактивний тур від namethemachine і Arbitrarily Good Productions. Він присвячений 20-річчю альбомів Kid A і Amnesiac легендарної групи Radiohead. У проекті користувачі зможуть ближче познайомитися з малюнками і тривожними записами, які були створені для супроводу музичних композицій.

Автор: Назар Степорук