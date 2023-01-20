Акція триватиме протягом тижня.

Магазин Epic Games Store продовжує регулярно наповнювати бібліотеки користувачів безкоштовними іграми. На цьому тижні в сервісі можна отримати тільки один проект — Epistory — Typing Chronicles. Акція триватиме до 26 січня, 18:00 за київським часом. Потім розпочнеться роздача оповідної кінематографічної пригоди Adios від студії Mischief.

Детальніше про Epistory — Typing Chronicles

Це атмосферна пригода зі ставкою на сюжет від команди Fishing Cactus. Головна героїня гри — муза, яка повинна допомогти письменниці відшукати втрачене натхнення. Для цього необхідно промайнути крізь казковий світ орігамі, існуючий в голові автора.

Одна з центральних особливостей Epistory — Typing Chronicles — це використання набору тексту в геймплеї. Механіка застосовується як для перемоги над ворогами, так і для вирішення головоломок. Все управління в проекті реалізовано на клавіатурі.

Відео дня

Ще однією важливою частиною гри виступають дослідження. Користувачі будуть подорожувати верхи на трихвостий лисиці, вивчати місця інтересу, знаходити скрині і збирати натхнення. Останнє дозволяє відкривати нові частини сюжету.

У проекті також реалізовані протистояння гравців на арені. Користувачі можуть позмагатися у своєму вмінні швидко набирати текст і використовувати це в боях.

Epistory — Typing Chronicles отримала в Steam 3533 відгуки, що досить багато для проекту від незалежних розробників. З усіх рецензій 94% виявилися позитивними.

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