Акція традиційно триватиме протягом тижня.

Epic Games продовжує радувати регулярними роздачами ігор в своєму магазині Epic Games Store. Зараз всі бажаючі користувачі можуть відвідати сервіс і отримати в подарунок три проекти — First Class Trouble, Gamedec — Definitive Edition і Divine Knockout (DKO). Акція триватиме до 19 січня, 18:00 за київським часом. Потім безкоштовною стане оповідна пригода Epistory — Typing Chronicles.

Детальніше про безкоштовні ігри в Epic Games Store

Gamedec — це RPG від польської студії Anshar. Події гри розгортаються у Варшаві недалекого майбутнього. Технології дозволили людям занурюватися у віртуальні світи. Однак в них нерідко відбуваються злочини, які розслідують геймдеки. Користувачі перевтіляться в одного з таких детективів, побувають в декількох іграх в рамках світу Gamedec і розкриють заплутані справи.

Геймплей в проекті зводиться до дослідження місцевості і розмов. Доступні варіанти дій часто залежать від прокачування персонажа, яке в свою чергу визначається конкретними виборами гравця. Іноді на локаціях присутні додаткові механіки, покликані урізноманітнити проходження. Від дій і рішень користувача залежить кінцівка Gamedec.

First Class Trouble — командна гра в дусі Among Us від студії Invisible Walls і видавництва Versus Evil. Головна цыль в кожному матчі — відключити центральну штучно-інтелектуальну мережу круїзного лайнера "Алітея". Для цього користувачам в ролі пасажирів знадобиться діяти спільно і координувати свої дії через голосовий чат.

Однак в команді завжди є зрадники — роботи-вбивці, які замаскувалися під людей. Вони повинні таємно усунути інших гравців і не дозволити відключити ШІ.

Divine Knockout (DKO) — це файтинг з елементами платформера від Red Beard Games і Hi-Rez Studios. У проекті користувачі борються на різноманітних аренах в ролі миловидних версій міфічних богів. Гра включає кілька режимів, наприклад, 3 на 3 і дуелі. У всіх персонажів є своїм особливості, навички і набір косметичних предметів. А на кожній локації в Divine Knockout передбачена унікальна механіка, яку належить освоїти.

