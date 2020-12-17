До кінця грудня користувачам роздадуть ще 14 ігор.

В магазині цифрової дистрибуції Epic Games Store стартувала масштабна роздача. З 17 по 31 грудня користувачам даватимуть безкоштовно по одній грі. Всього за два тижні в сервісі роздадуть 15 ігор.

Сьогодні в EGS можна забрати безкоштовно містобудівний симулятор Cities: Skylines.

Трейлер Cities: Skylines

У Cities: Skylines гравець повинен побудувати власне місто. Для цього необхідно займатися плануванням зон забудови, розміщенням доріг, оподаткуванням, організовувати роботу міських служб і громадського транспорту. У процесі гри потрібно також підтримувати рівень бюджету міста, здоров'я і зайнятості населення, стежити за забрудненням навколишнього середовища, автомобільним трафіком та іншими нюансами.

Містобудівний симулятор вийшов в 2015 році і був тепло зустрінутий критиками та користувачами. ПК-версія гри на агрегаторі Metacritic отримала 85 балів зі 100 можливих.

Підписуйтесь на канал УНІАН Ігри в Telegram

Автор: Сергій Коршунов