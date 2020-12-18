В акцію потрапили Assassin's Creed Valhalla, Godfall та інші новинки.

На онлайн-майданчику Epic Games Store почався "Святковий розпродаж" зі знижками до 80% на свіжі блокбастери і недавні ігрові хіти. Акція триватиме до 7 січня 2021 року. УНІАН зробив добірку найкращих пропозицій.

Кращі пропозиції святкового розпродажу:

MudRunner – 99 грн (знижка 80%);

Assassin's Creed: Rogue – 151 грн (знижка 67%);

Star Wars: Squadrons – 719 грн (знижка 40%);

Immortals Fenyx Rising – 613 грн (знижка 33%);

Watch Dogs: Legion – 613 грн (знижка 33%);

Assassin's Creed Valhalla – 759 грн (знижка 17%);

Godfall – 721 грн (знижка 15%).

З повним списком ігор і комплектів можна ознайомитися на сторінці розпродажу.

Раніше в Epic Games Store стартувала велика акція з роздачі ігор. З 17 по 31 грудня користувачі отримають безкоштовно 15 інтерактивних проектів. Першим в роздачу потрапив містобудівний симулятор Cities: Skylines. Кожна наступна безкоштовна гра тримається в таємниці. Який саме тайтл потрапить в роздачу користувачі будуть дізнаватися щодня о 18:00 за київським часом. Забрати безкоштовно гру собі в колекцію можна буде протягом 24 годин – до початку наступної роздачі.

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Автор: Сергій Коршунов