Отримати проєкти можна протягом тижня.

Компанія Epic Games продовжує наповнювати бібліотеки користувачів EGS безкоштовними іграми. Цього разу всі відвідувачі сервісу можуть отримати три проєкти: Against All Odds, Horizon Chase Turbo і Kao the Kangaroo. Акція триватиме до 11 травня, 18:00 за київським часом. Після цього стартує роздача набору доповнень "Жага пригод" до The Sims 4.

Детальніше про безкоштовні ігри

Against All Odds — це багатокористувацький платформер від Microwave Games і Freedom Games, який відразу на релізі потрапив в роздачу. Користувачі в грі змагаються в проходженні трас з перешкодами на швидкість. Проект може похвалитися безліччю режимів, редактором трас і наявністю фізичної моделі.

Horizon Chase Turbo — це аркадні гонки від студії AQUIRIS. Гра відсилає до представників жанру 16-бітної епохи. Користувачам належить брати участь в заїздах по всьому світу. Поступово при проходженні відкриваються нові автомобілі, а поліпшення для них здобуваються на окремих трасах. До особливостей Horizon Chase Turbo можна віднести високі швидкості і просте управління машиною.

Kao the Kangaroo — це тривимірний платформер з елементами екшену від Tate Multimedia. Головний герой гри, кенгурятко Као, відправився на пошуки батька. Дорогою він повинен пізнати себе і розкрити безліч секретів. У проєкті реалізовані барвисті локації, наповнені таємничими місцями, і битви з противниками.

