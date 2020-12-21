Акція закінчиться 22 грудня о 18:00 за київським часом.

Сьогодні, 21 грудня, в магазині цифрової дистрибуції Epic Games Store почалася роздача хоррору Alien: Isolation. Отримати гру безкоштовно можна в обмежений період – протягом 24 годин.

Трейлер Alien: Isolation

Детальніше про Alien: Isolation

Alien: Isolation – це хоррор, створений за мотивами фільму Рідлі Скотта "Чужий".

За сюжетом Аманда, дочка Еллен Ріплі, вирушає на торговельну станцію "Севастополь", куди доставили чорну скриню корабля "Ностромо", на якому працювала її мати. Після прибуття з'ясовується, що станція практично спорожніла, оскільки на неї пробрався смертоносний іншопланетний монстр – Чужий. Тепер Аманді потрібно вижити і знайти спосіб врятуватися.

Гра примітна тим, що тут дуже детально відтворені декорації оригінального фільму. До того ж головна героїня не може вбити Чужого, тому геймплей заснований на тому, що Аманді потрібно ховатися від монстра, робити пастки, відволікати його і намагатися уникати з ним зустрічі.

Alien: Isolation вийшла в 2014 році і було тепло прийнята критиками та геймерами.

Нагадаємо, в Epic Games Store діє велика акція з роздачі ігор. З 17 по 31 грудня користувачі отримають безкоштовно 15 інтерактивних проектів. Який саме тайтл потрапить в роздачу користувачі будуть дізнаватися щодня о 18:00 за київським часом. А на те, щоб забрати гру собі в колекцію відводиться 24 години.

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Автор: Сергій Коршунов