Отримати Verdun та Defense Grid: The Awakening безкоштовно можна до 29 липня.

В магазині цифрової дистрибуції Epic Games Store стартувала безкоштовна роздача багатокористувацького шутера Verdun та гри в жанрі tower-defence-Defense Grid: The Awakening.

Акція триватиме до 29 липня.

Трейлер Verdun

Verdun – це багатокористувацький тактичний шутер в декораціях Першої світової війни, натхненний знаменитою битвою при Вердені. Дії розгортаються на Західному фронті. У грі є чотири режими: "Передова", "Бій на виснаження", "Бій на смерть" та "Захист загонами".

Гра вийшла в 2015 році та була тепло зустрінута користувачами.

Трейлер Defense Grid: The Awakening

Події Defense Grid: The Awakening розгортаються в майбутньому. Гравець повинен обороняти планету і людей від іншопланетних загарбників. Для цього потрібно організувати ефективну оборону своєї бази і не дати загарбникам дістатися до ядер енергії, розставляючи захисні вежі.

Defense Grid: The Awakening вийшла у 2008 році, і її високо оцінили любителі жанру.

Скачати ігри Defense Grid: The Awakening та Verdun безкоштовно можна на спеціальній сторінці в Epic Games Store.

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Автор: Сергій Коршунов