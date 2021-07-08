В цифровому магазині Epic Games Store почалася роздача головоломки Bridge Constructor: The Walking Dead, створеної за мотивами серіалу "Ходячі мерці", а також гри Ironcast – суміші покрокової стратегії і "три-в-ряд".
Отримати обидва тайтла безкоштовно можна з 8 по 15 липня.
Коротко про Bridge Constructor: The Walking Dead
Bridge Constructor: The Walking Dead – це головоломка за всесвітом серіалу "Ходячі мерці". Гравець мусить рятувати тих, хто вижив, будувати мости і прокладати безпечні маршрути, щоб уникати зустрічі з натовпами зомбі. Можна створювати вибухонебезпечні пастки, щоб заманювати туди "ходячих".
У грі можна зустріти відомих героїв серіалу, включаючи Деріла та Мішон.
Що таке Ironcast
Ironcast – це суміш покрокової стратегії, "рогалика" та казуальної гри "три-в-ряд" в декораціях стімпанку. Керуючи величезним шагоходом, користувачеві потрібно знищувати меха суперника. Для цього доведеться збирати в ряд різнокольорові камені. Одні дозволяють зробити постріл, інші можуть вилікувати, треті активують захисні системи і тд.
Через тиждень в безкоштовну роздачу від EGS потрапить пригодницький пазл Obduction та стратегія Offworld Trading Company.