Завантажити обидві гри можна до 15 липня.

В цифровому магазині Epic Games Store почалася роздача головоломки Bridge Constructor: The Walking Dead, створеної за мотивами серіалу "Ходячі мерці", а також гри Ironcast – суміші покрокової стратегії і "три-в-ряд".

Отримати обидва тайтла безкоштовно можна з 8 по 15 липня.

Коротко про Bridge Constructor: The Walking Dead

Bridge Constructor: The Walking Dead – це головоломка за всесвітом серіалу "Ходячі мерці". Гравець мусить рятувати тих, хто вижив, будувати мости і прокладати безпечні маршрути, щоб уникати зустрічі з натовпами зомбі. Можна створювати вибухонебезпечні пастки, щоб заманювати туди "ходячих".

У грі можна зустріти відомих героїв серіалу, включаючи Деріла та Мішон.

Що таке Ironcast

Ironcast – це суміш покрокової стратегії, "рогалика" та казуальної гри "три-в-ряд" в декораціях стімпанку. Керуючи величезним шагоходом, користувачеві потрібно знищувати меха суперника. Для цього доведеться збирати в ряд різнокольорові камені. Одні дозволяють зробити постріл, інші можуть вилікувати, треті активують захисні системи і тд.

Через тиждень в безкоштовну роздачу від EGS потрапить пригодницький пазл Obduction та стратегія Offworld Trading Company.

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Автор: Сергій Коршунов