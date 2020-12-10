Отримати обидві рольові гри можна до 17 грудня.

У магазині цифрової дистрибуції Epic Games Store роздають безкоштовно дві рольові гри від студії Obsidian – Pillars of Eternity (Definitive Edition) та Tyranny (Gold Edition). Забрати їх собі в колекцію користувачі можуть до 17 грудня.

Про що Pillars of Eternity

Pillars of Eternity – це ізометрична партійна рольова гра від студії Obsidian. У користувача на вибір 6 доступних рас, глибоке опрацювання і налаштування персонажів. Дії гри розгортаються у вигаданому всесвіті Еора, в країні Дірвуд, що страждає від надприродної напасті. Діти тут з'являються на світ "пустонародженими" – без душі. У головного героя є здатність зв'язуватися з чужими душами і йому належить розв'язувати проблему "пустонароджених".

Гра вийшла у 2015 році і була гарно прийнята критиками і користувачами. Отримати її безкоштовно з доповненнями The White March I & II можна на спеціальній сторінці в EGS.

Про що Tyranny

Tyranny – це фентезійна RPG з тактичною паузою, складним моральним вибором і сюжетними розв'язками. Гравець бере на себе роль Вершителя доль, одного зі слуг злобного владики світу Кайроса. Користувачеві належить виконувати різні завдання свого повелителя, захоплювати нові території та вирішувати кому жити, а кому померти.

Забрати Tyranny з доповненням Tales from The Tiers можна на сторінці гри в EGS.

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Автор: Сергій Коршунов