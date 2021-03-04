Забрати гру безкоштовно потрібно до 11 березня.

Сьогодні, 4 березня, в сервісі цифрової дистрибуції Epic Games Store стартувала роздача стратегії Wargame: Red Dragon. Отримати гру безкоштовно можна буде до 11 березня.

Трейлер Wargame: Red Dragon

Wargame: Red Dragon

Wargame: Red Dragon – це третя частина стратегії в реальному часі від студії Eugen Systems. Дії гри розгортаються в Азії у період з 1970-х по 1990-ті роки. У Red Dragon є 17 унікальних націй та 5 сюжетних кампаній, де треба боротися на боці конкретних країн.

Red Dragon вийшла на ПК у 2014 році. На агрегаторі Metacritic гра отримала 78 балів від критиків та 7,9 бала від користувачів.

Нагадаємо, що ще одна безкоштовна роздача в цьому місяці проходить на консолях PlayStation. Всі бажаючі можуть отримати платформер 2016 року – Ratchet & Clank.

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Автор: Сергій Коршунов