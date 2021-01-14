Роздача гри за "Зоряними війнами" триватиме в Epic Games Store до 21 січня.

У магазині цифрової дистрибуції Epic Games Store почалася роздача Star Wars Battlefront II – шутера за мотивами космоопери "Зоряні війни". Забрати гру безкоштовно можна буде до 21 січня.

У роздачу потрапило "святкове видання" шутера, в якому разом з копією Battlefront II дарують повну колекцію предметів для персоналізації — від контенту, доступного з дня релізу гри до новинок за мотивами фільму "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження".

Трейлер Star Wars Battlefront II

Детальніше про Star Wars Battlefront II

Star Wars Battlefront II – це шутер від студії DICE, дії якого розгортаються у всесвіті "Зоряних війн".

У Battlefront II є повноцінна сюжетна кампанія. Історія починається за 30 років до подій фільму "Зоряні війни: Пробудження сили". Сюжет розповідає про Іден Версіо – начальницю елітного імперського загону, яка збирається покласти край Альянсу повстанців. Також в грі є мультиплеєр з різними режимами.

Друга частина вийшла у 2017 році на ПК та консолях минулого покоління – PS4 та Xbox One.

Підписуйтесь на канал УНІАН Ігри в Telegram

Автор: Сергій Коршунов