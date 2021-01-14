У безкоштовну роздачу потрапило святкове видання Star Wars Battlefront II / фото Electronic Arts
У магазині цифрової дистрибуції Epic Games Store почалася роздача Star Wars Battlefront II – шутера за мотивами космоопери "Зоряні війни". Забрати гру безкоштовно можна буде до 21 січня.
У роздачу потрапило "святкове видання" шутера, в якому разом з копією Battlefront II дарують повну колекцію предметів для персоналізації — від контенту, доступного з дня релізу гри до новинок за мотивами фільму "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження".
Трейлер Star Wars Battlefront II
Детальніше про Star Wars Battlefront II
- Star Wars Battlefront II – це шутер від студії DICE, дії якого розгортаються у всесвіті "Зоряних війн".
- У Battlefront II є повноцінна сюжетна кампанія. Історія починається за 30 років до подій фільму "Зоряні війни: Пробудження сили". Сюжет розповідає про Іден Версіо – начальницю елітного імперського загону, яка збирається покласти край Альянсу повстанців. Також в грі є мультиплеєр з різними режимами.
- Друга частина вийшла у 2017 році на ПК та консолях минулого покоління – PS4 та Xbox One.