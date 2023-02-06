Користувач усунув противника на відстані 130 метрів від себе.

У багатокористувацьких матчах Call of Duty: Modern Warfare II умілі гравці нерідко здійснюють видовищні вбивства ворогів. Одне з них нещодавно опублікували на форумі Reddit. Користувач усунув противника на відстані понад 130 метрів з пістолета Desert Eagle.

Вбивство записав на свій рахунок гравець під псевдонімом IKingofredlions. Він опублікував відео, на якому продемонстрував фрагмент матчу. Користувач вибрав пістолет .50 GS, аналог Desert Eagle в Call of Duty: Modern Warfare, вибіг на відкриту місцевість і почав стежити за дахом будинку вдалині.

Потім IKingofredlions помітив противника і відкрив вогонь. Користувач відстріляв обойму, але поцілив лише один раз. Зате після перезарядки він здійснив одразу два влучних попадання у ворога. Друга куля позбавила противника залишків здоров'я. В цей час на екрані з'явилася відмітка, що IKingofredlions усунув суперника з відстані 131,24 метра.

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Call of Duty: Modern Warfare II: основні подробиці

У грі реалізована сюжетна кампанія, присвячена глобальному конфлікту за участю фахівців ОТГ-141, мексиканського наркокартелю і терористичного угруповання Аль-Катала. При проходженні користувачі зустрінуться з безліччю знайомих персонажів, наприклад, повернеться Гоуст.

Розробники з Infinity Ward ввели кілька помітних геймплейних нововведень. Сюди відносяться стрільба з уступу і плавання.

Мультиплеєр в шутері включає два типи карт і безліч режимів. До останніх, наприклад, відносяться "Порятунок ув'язненого" і "Вторгнення".

Кооперативні "Спецоперації" повернулися в оновленому і покращеному форматі.

Call of Duty: Modern Warfare II вийшла 28 жовтня 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

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