Над оформленням книги працюватимуть майстри Ватикану та Британської монархії.

Студія CCP Games анонсувала "Фундаментальну поему" всесвіту EVE Online. Поема буде виконана на телячій шкірі, вирощеній зі стовбурових клітин, і написана справжньою кров'ю гравців, зібраною в рамках благодійної акції.

За словами директора CCP Хільмара П'єтурссона, натхнення походить від давньоісландських саг, які збереглися в оригіналі саме завдяки тому, що їх писали на пергаменті з коров'ячої шкіри з використанням крові та чорнила. Гільмар підкреслює: цифрова інформація нестабільна, а такі носії живуть століттями. Тому EVE Online заслуговує настільки ж міцного сховища.

Проєкт "Фундаментальної поеми" об'єднає легенди спільноти гри, знакові цитати на кшталт "Fly Safe" або "Friendship Machine" і реальні історії гравців. Поему буде оформлено в трьох унікальних примірниках, над якими працює компанія з тисячолітньою традицією, що створює рукописи для Британської монархії та Ватикану.

Відео дня

Усі матеріали - не з живих тварин: шкіру вирощують у лабораторії, а кров зберуть у добровольців на Fanfest у травні 2026 року. При цьому частина крові піде на потреби Національного банку крові Ісландії, а решта - на виробництво книги.

Три копії поеми будуть розподілені між ісландським інститутом Arnastofnun і двома іншими значущими архівами, які CCP поки не розкрила.

Для широкої аудиторії поема вийде у звичайному друкованому виданні, а виручені кошти допоможуть частково компенсувати дорогу роботу над унікальними екземплярами.

Раніше ми розповідали, що Blizzard випадково залишила в Diablo 4 зброю, яка завдає 9 квінтильйонів шкоди. Цей предмет призначався для розробників, але чомусь залишився в робочому білді.

Вас також можуть зацікавити новини: