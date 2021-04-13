Оновлення Modern Armor з'явиться у грі 27 квітня.

до консольної версії командної багатокористувацької гри World of Tanks вперше додадуть сучасні танки. Новітня техніка з'явиться у грі з оновленням Modern Armor, яке вийде 27 квітня.

Про це повідомила компанія Wargaming.

Сучасна техніка в World of Tanks Console

"Ми раді представити сучасні танки в межах глобального феномена World of Tanks. Наші гравці нарешті зможуть випробувати в бою одні з найпопулярніших танків сучасності", – зазначив Ті-Джей Вагнер креативний директор World of Tanks Console.

Після оновлення в консольній версії World of Tanks сучасна техніка, серед якої американський M1A2 Abrams та радянський Т-72БМ, існуватиме паралельно з технікою періоду Другої світової війни. Розробники обіцяють новий ігровий досвід, який "здивує навіть бувалих танкістів".

World of Tanks отримає оновлення на консолях PS4 та PS5, а також Xbox One та Xbox Series X/S.

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Автор: Сергій Коршунов