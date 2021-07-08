Розробники відзвітували про успіхи гри.

Лише за два місяці з моменту виходу хоррор Resident Evil Village розійшовся тиражем у 4,5 мільйона копій.

Йдеться про сукупні продажі на фізичних носіях і в цифрових магазинах, повідомила компанія Capcom в Твіттері.

Трейлер Resident Evil Village

Коротко про Resident Evil Village

Дії Village розгортаються через кілька років після подій сьомої частини. Головний герой, Ітан Вінтерс, разом зі своєю дружиною Мією повернувся до звичайного життя, намагаючись забути подію в будинку сім'ї Бейкерів. Але незабаром у них на порозі з'являється Кріс Редфілд. Він вбиває Мію, а Ітана і його дочку Роуз забирає з собою.

Ітан непритомніє, а прокинувшись, виявляє себе біля розбитої машини в невідомій місцевості. Неподалік знаходиться засніжене село, де герой і почне пошуки своєї дочки.

У новій частині гравці зустрілися з перевертнями, вампірами та іншими монстрами.

Resident Evil Village вийшла 7 травня на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X та на консолях минулого покоління.

На агрегаторі Metacritic гравці поставили Village 8,5 балів з 10-ти. А в Steam у новинки 95% вкрай позитивних відгуків на основі 35 тисяч користувальницьких рецензій.

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Автор: Сергій Коршунов