Resident Evil Village вийшла 7 травня / фото Capcom
Лише за два місяці з моменту виходу хоррор Resident Evil Village розійшовся тиражем у 4,5 мільйона копій.
Йдеться про сукупні продажі на фізичних носіях і в цифрових магазинах, повідомила компанія Capcom в Твіттері.
Трейлер Resident Evil Village
Коротко про Resident Evil Village
- Дії Village розгортаються через кілька років після подій сьомої частини. Головний герой, Ітан Вінтерс, разом зі своєю дружиною Мією повернувся до звичайного життя, намагаючись забути подію в будинку сім'ї Бейкерів. Але незабаром у них на порозі з'являється Кріс Редфілд. Він вбиває Мію, а Ітана і його дочку Роуз забирає з собою.
- Ітан непритомніє, а прокинувшись, виявляє себе біля розбитої машини в невідомій місцевості. Неподалік знаходиться засніжене село, де герой і почне пошуки своєї дочки.
- У новій частині гравці зустрілися з перевертнями, вампірами та іншими монстрами.
Resident Evil Village вийшла 7 травня на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X та на консолях минулого покоління.
На агрегаторі Metacritic гравці поставили Village 8,5 балів з 10-ти. А в Steam у новинки 95% вкрай позитивних відгуків на основі 35 тисяч користувальницьких рецензій.