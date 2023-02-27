Всі запропоновані проєкти входять в число інді-хітів.

Магазин Humble Bundle спеціалізується на продажу збірників ігор. Певний відсоток коштів сервіс завжди відправляє на благодійність. Нещодавно в магазині з'явився комплект відомих проєктів в жанрі головоломок під назвою Unparalleled Puzzlers. Частина виручених з реалізації збірника грошей піде на благодійність для України.

Humble Bundle пропонує платити за свої набори будь-яку суму, але не менше $10. При цьому вартість всіх ігор з Unparalleled Puzzlers, якщо купувати їх окремо, становить $99. Правда, тут не враховуються регіональні ціни, але вийде все одно дорожче $10.

Частину виручених з продажу комплекту коштів відправлять до фонду "Разом для України". На момент написання новини Humble Bundle вже зібрав на благодійність для нашої країни понад $34 тисяч. Набір можна придбати до 11 лютого, 04:00 за київським часом.

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Які ігри входять в Unparalleled Puzzlers

Дилогія Monument Valley, що присвячена управлінню простором для пошуку шляху.

Baba is You — головоломка про зміну правил на рівнях за допомогою словесних блоків. Вона отримала безліч нагород за незвичайний, але інтуїтивно зрозумілий геймплей.

Creaks — платформер з елементами пазла про вивчення світу, населеного крилатими людьми і монстрами з меблів.

Dorfromantik — містобудівний симулятор про зведення поселень за допомогою гексагонів.

DARQ — головоломка з елементами хорора, в якій теж потрібно управляти простором, але в цьому випадку — крутити приміщення в різні боки.

The Last Campfire — пригодницький пазл про вуглинку, що загубилася, і її спроби повернутися додому.

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