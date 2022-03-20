Загалом до складу набору увійшли 123 різноманітні товари: як культові ігри на кшталт Metro Exodus і Max Payne 3, так і книги та комікси за мотивами ігор.

Ще одна ініціатива на підтримку України прийшла від ігрового світу. Раніше на цьому тижні портал Humble Bundle запустив благодійний набір під назвою "Bundle for Ukraine". Купити його може будь-хто до 25 березня, а всі гроші з його продажів підуть у фонди, що допомагають українцям.

Ініціативу підтримала величезна кількість людей. Всього за 24 години вдалося зібрати понад $5,5 млн. На момент написання замітки сума наблизилася до $8 млн. і швидко зростає.

Весь набір Stand With Ukraine можна придбати за $40 (~1200 у гривнях), причому реальна вартість всіх товарів, що увійшли до складу набору, становить понад $ 2000 або 60 тис. грн в перерахунку. У нього входять не тільки високоякісні ігри на кшталт Metro Exodus, Max Payne 3 і Quantum Break, але і книги та комікси на ігрову тематику.

З початку війни багато відомих компаній, які пов'язані з індустрією відеоігор, покинули ринок країни-агресора. Поляки з CD Projekt RED були одними з перших в ігровому секторі, хто підтримав Україну в боротьбі проти фашистської Росії. Тепер російські геймери не зможуть купити ані "Відьмака 3", ані Cyberpunk 2077.

Нагадаємо, раніше в іншому цифровому магазині ігор Steam з'явився український інді-бандл на підтримку армії. Набір продається зі знижкою в 50% і коштує 446 грн. Тут вам і потішні RPG, і барвисті платформери, і нетиповий симулятор водіння з елементами жахів і багато ще чого цікавого.

А тим часом компанії, які спеціалізуються на розвагах, продовжують йти з ринку РФ. Аналогічний крок зробила Square Enix – одна з найбільших ігрових компаній Японії.

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