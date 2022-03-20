Ще одна ініціатива на підтримку України прийшла від ігрового світу. Раніше на цьому тижні портал Humble Bundle запустив благодійний набір під назвою "Bundle for Ukraine". Купити його може будь-хто до 25 березня, а всі гроші з його продажів підуть у фонди, що допомагають українцям.
Ініціативу підтримала величезна кількість людей. Всього за 24 години вдалося зібрати понад $5,5 млн. На момент написання замітки сума наблизилася до $8 млн. і швидко зростає.
Весь набір Stand With Ukraine можна придбати за $40 (~1200 у гривнях), причому реальна вартість всіх товарів, що увійшли до складу набору, становить понад $ 2000 або 60 тис. грн в перерахунку. У нього входять не тільки високоякісні ігри на кшталт Metro Exodus, Max Payne 3 і Quantum Break, але і книги та комікси на ігрову тематику.
З початку війни багато відомих компаній, які пов'язані з індустрією відеоігор, покинули ринок країни-агресора. Поляки з CD Projekt RED були одними з перших в ігровому секторі, хто підтримав Україну в боротьбі проти фашистської Росії. Тепер російські геймери не зможуть купити ані "Відьмака 3", ані Cyberpunk 2077.
Нагадаємо, раніше в іншому цифровому магазині ігор Steam з'явився український інді-бандл на підтримку армії. Набір продається зі знижкою в 50% і коштує 446 грн. Тут вам і потішні RPG, і барвисті платформери, і нетиповий симулятор водіння з елементами жахів і багато ще чого цікавого.
А тим часом компанії, які спеціалізуються на розвагах, продовжують йти з ринку РФ. Аналогічний крок зробила Square Enix – одна з найбільших ігрових компаній Японії.