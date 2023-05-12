Йдеться про Lords of The Fallen.

Завдяки новому витоку стала відома дата виходу очікуваної гри в піджанрі Souls-like під назвою Lords of The Fallen. Проєкт від польських розробників вийде 13 жовтня.

Ця інформація надійшла від датамайнера під псевдонімом Aggiornamenti Lumia. Він досліджує файли Microsoft Store і нерідко знаходить в них секретну інформацію. Наприклад, в червні минулого року він заздалегідь повідомив дату виходу Skull & Bones. Пізніше її підтвердила Ubisoft, правда, з тих пір гру встигли перенести ще двічі.

А тепер Aggiornamenti Lumia з'ясував дату запуску Lords оf The Fallen. Найімовірніше, вона теж виявиться правильною, якщо тільки розробники не внесуть корективи. Офіційно реліз 13 жовтня поки не підтвердили.

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Lords оf The Fallen: що відомо про гру

Це екшен-RPG від студії HEXWORKS і видавництва CI Games. Проєкт натхненний роботами FromSoftware, зокрема, Dark Souls і Elden Ring.

Сюжет гри присвячений боротьбі з богом Адиром. Після довгих років правління тирана вдалося перемогти. Однак він готується відродитися, тому гравці в ролі Темних Хрестоносців повинні вступити в битву з могутнім ворогом.

Основними особливостями Lords of The Fallen стануть варіативний сюжет і наявність царства мертвих — потойбічної версії світу, куди користувачі потраплятимуть після загибелі.

Решта геймплей включає прокачування з освоєнням одного з дев'яти класів, складні битви, підбір екіпіровки під свій стиль бою та інше.

Lords оf The Fallen вийде на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S в 2023 році.

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