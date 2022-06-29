Реліз відбудеться восени поточного року.

Датамайнер під псевдонімом Aggiornamenti Lumia дізнався дату виходу піратського екшену Skull & Bones від Ubisoft. Ентузіаст досліджував файли в базі даних Microsoft Store і з'ясував, що довгобуд вийде 8 листопада 2022 року. Він також з'ясував, які бонуси передбачені за попереднє замовлення проекту.

Знахідку Aggiornamenti Lumia у Twitter підтвердив перевірений інсайдер Том Хендерсон. Раніше цей же інформатор повідомляв, що повноцінна демонстрація Skull & Bones пройде на початку липня. Найімовірніше, Ubisoft планувала оголосити дату релізу в рамках трансляції.

Що стосується бонусів за попереднє замовлення піратського екшену, то до них відносяться дві місії — "Криваві кістки" (Bloody Bones) і "Попелястий корсар" (The Ashen Corsair). Список також включає цифровий артбук, саундтрек, преміальний набір і Smuggler Pass. Останній, можливо, буде якимось бойовим пропуском. Швидше за все, кількість бонусів залежить від видання: чим дорожча версія, тим більше додаткових подарунків дістанеться за попереднє замовлення.

Коротко про Skull & Bones

Гру анонсували на виставці Е3 в 2017 році. З тих пір Ubisoft встигла випустити кілька трейлерів і показати геймплей екшену. Однак всі офіційні демонстрації неактуальні, тому що Skull & Bones побувала у виробничому пеклі.

Згідно з відомостями інсайдерів, концепцію проекту кілька разів змінювали. Розробники переглядали місце дії, корабельні битви, активності на суші та інші аспекти.

В кінці квітня в Мережу просочилося геймплейне відео Skull & Bones. Судячи з ролика, події гри натхненні піратством в Індійському океані в епоху Золотого століття корсарів. Користувачі будуть починати пригоду в ролі ізгоя, а головна мета — стати прославленим морським розбійником.

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