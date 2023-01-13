У ролику показали багато видовищних кадрів.

Студія Motive і видавництво Electronic Arts опублікували релізний трейлер ремейка Dead Space — знаменитого хорора з елементами виживання. У ролику показали вступ, декількох персонажів і безліч видовищних кадрів з важливими аспектами гри.

Відео починається з прибуття на USG "Ішимура" — космічний корабель класу "планетарний різник", звідки надійшов сигнал лиха. Тут працювала Ніколь, кохана головного героя Айзека Кларка, заради якої він і прилетів у складі рятувальної місії.

Глядачам продемонстрували передову графіку в проекті — вражаючі космічні види і деталізовані відсіки "Ішимури" зі зловісною атмосферою. Особливо вражає освітлення і оновлені моделі персонажів.

Після перших кадрів в ролику з'являються некроморфи, а потім починається нарізка видовищних моментів. Користувачі можуть побачити кілька персонажів, включаючи одного з антагоністів, битви з монстрами, польоти в невагомості та інше. Окрему увагу приділили спорядженню Кларка. У ролику показали, як протагоніст знаходить нову зброю і одягає більш потужний костюм.

Ремейк Dead Space: основна інформація

Історія в грі буде трохи розширена в порівнянні з оригіналом. Наприклад, користувачі зможуть більше дізнатися про останні години життя екіпажу "Ішимури".

Головний герой Айзек Кларк навчиться говорити, а окремі персонажі отримають розширені сюжетні лінії.

Базовий геймплей в грі залишиться без змін, проте очікуються поліпшення, які підвищать загальну зручність.

Графіка в хорорі створювалася з нуля на рушії Frostbite, а тривимірне звучання допоможе підкреслити похмуру атмосферу.

Ремейк Dead Space вийде 27 січня 2023 року на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X і Series S.

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