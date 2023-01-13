Студія Motive і видавництво Electronic Arts опублікували релізний трейлер ремейка Dead Space — знаменитого хорора з елементами виживання. У ролику показали вступ, декількох персонажів і безліч видовищних кадрів з важливими аспектами гри.
Відео починається з прибуття на USG "Ішимура" — космічний корабель класу "планетарний різник", звідки надійшов сигнал лиха. Тут працювала Ніколь, кохана головного героя Айзека Кларка, заради якої він і прилетів у складі рятувальної місії.
Глядачам продемонстрували передову графіку в проекті — вражаючі космічні види і деталізовані відсіки "Ішимури" зі зловісною атмосферою. Особливо вражає освітлення і оновлені моделі персонажів.
Після перших кадрів в ролику з'являються некроморфи, а потім починається нарізка видовищних моментів. Користувачі можуть побачити кілька персонажів, включаючи одного з антагоністів, битви з монстрами, польоти в невагомості та інше. Окрему увагу приділили спорядженню Кларка. У ролику показали, як протагоніст знаходить нову зброю і одягає більш потужний костюм.
Ремейк Dead Space: основна інформація
- Історія в грі буде трохи розширена в порівнянні з оригіналом. Наприклад, користувачі зможуть більше дізнатися про останні години життя екіпажу "Ішимури".
- Головний герой Айзек Кларк навчиться говорити, а окремі персонажі отримають розширені сюжетні лінії.
- Базовий геймплей в грі залишиться без змін, проте очікуються поліпшення, які підвищать загальну зручність.
- Графіка в хорорі створювалася з нуля на рушії Frostbite, а тривимірне звучання допоможе підкреслити похмуру атмосферу.
- Ремейк Dead Space вийде 27 січня 2023 року на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X і Series S.