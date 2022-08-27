На відео демонструються візуальні ефекти в мальованій стилістиці.

Повноцінний анонс Need for Speed все ще не відбувся, хоча розробка гри вже давно не секрет. Більш того, Electronic Arts і Criterion Games навіть планують випустити гоночний проект до кінця поточного року. А поки творці зберігають мовчання, фанати задовольняються витоками. Нещодавно в інтернет злили невеликий геймплейний фрагмент з гри.

Коротке відео демонструє, як користувач за кермом автомобіля Chevrolet Bel Air врізається в кам'яне кільце. Напевне, водій намагався проскочити через нього, але вдарився в нижню частину і застряг.

Ролик хоч і триває три секунди, проте дає певну важливу інформацію. Під час аварії на екрані з'являються мальовані візуальні ефекти в дусі аніме. Раніше про них повідомляли інсайдери, і вони мали рацію. А що стосується кам'яного кільця, то це, судячи з міні-карті, додаткова активність у відкритому світі.

Відео дня

Нагадаємо, редактор VentureBeat Джефф Грабб розповів, що анонс і реліз нової Need for Speed відклали на місяць. Тепер її вперше представлять у вересні-жовтні, а реліз відбудеться в грудні. Раніше надходила інформація про запуск гоночного проекту 4 листопада.

Нова Need for Speed — основні подробиці

За інформацією інсайдера Тома Хендерсона і редактора VentureBeat Джеффа Грабба, гра володіє унікальним візуальним стилем. У ньому змішуються фотореалістична графіка і анімаційні елементи.

Дизайн персонажів відсилає до мультсеріалу "Гетто", який виходив з 2005-го по 2014 рік.

Важливою особливістю нової Need for Speed стануть "Зустрічі". Гравці зможуть стикатися на глобальній карті і організовувати гонки.

У проекті намагаються реалізувати оригінальні траси. Наприклад, на одній з них рухається великий поїзд.

Хендерсон чув, що гра називається Need for Speed: Unbound, але це може бути робочий варіант.

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