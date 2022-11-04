На початку червня відомий Інсайдер Тому Хендерсон розповів про нову гру від Хідео Кодзіми та його студії Kojima Productions. Це буде хорор під назвою Overdose з Маргарет Куеллі в головній ролі. І як нещодавно з'ясувалося, інформатор в черговий раз мав рацію. Проект дійсно існує, що підтвердив недавній витік геймплейного відео.
Ролик зняли на телефон, що пояснює погану якість. Однак відео дає приблизно зрозуміти, яким буде хорор. Кадри з ігровим процесом явно не фінальної версії демонструють, як головна героїня із зовнішністю Маргарет Куеллі бродить коридорами покинутої будівлі. Вона озирається на всі боки і реагує на різні звуки.
За спиною дівчини двічі з'являвся монстр. Перед виникненням противника на екрані миготів червоний спалах світла. На другий раз головна героїня побігла і спробувала сховатися. Однак в кінці дівчина почала сильно кричати, немов противник її наздогнав. Закінчується ролик написом "гра Хідео Кодзіми Overdose".
Які ігри створює Kojima Productions
- Згідно з офіційною інформацією, Kojima Productions запланувала два релізи в осяжному майбутньому. Перший проект масштабний, а другий — менший і експериментальний.
- В одному з інтерв'ю Норман Рідус, виконавець головної ролі в Death Stranding, розповів про розробку сиквелу. Кодзіма в жартівливій формі підтвердив слова актора. Продовження серії, найімовірніше, стане великою грою Kojima Productions.
- Overdose — це другий проект студії. Він може створюватися в партнерстві з Xbox, про яке оголосили в рамках літньої ігрової презентації Microsoft.