Відео викладено в поганій якості, а на екрані демонструється явно не фінальна версія хорора.

На початку червня відомий Інсайдер Тому Хендерсон розповів про нову гру від Хідео Кодзіми та його студії Kojima Productions. Це буде хорор під назвою Overdose з Маргарет Куеллі в головній ролі. І як нещодавно з'ясувалося, інформатор в черговий раз мав рацію. Проект дійсно існує, що підтвердив недавній витік геймплейного відео.

Ролик зняли на телефон, що пояснює погану якість. Однак відео дає приблизно зрозуміти, яким буде хорор. Кадри з ігровим процесом явно не фінальної версії демонструють, як головна героїня із зовнішністю Маргарет Куеллі бродить коридорами покинутої будівлі. Вона озирається на всі боки і реагує на різні звуки.

За спиною дівчини двічі з'являвся монстр. Перед виникненням противника на екрані миготів червоний спалах світла. На другий раз головна героїня побігла і спробувала сховатися. Однак в кінці дівчина почала сильно кричати, немов противник її наздогнав. Закінчується ролик написом "гра Хідео Кодзіми Overdose".

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Які ігри створює Kojima Productions

Згідно з офіційною інформацією, Kojima Productions запланувала два релізи в осяжному майбутньому. Перший проект масштабний, а другий — менший і експериментальний.

В одному з інтерв'ю Норман Рідус, виконавець головної ролі в Death Stranding, розповів про розробку сиквелу. Кодзіма в жартівливій формі підтвердив слова актора. Продовження серії, найімовірніше, стане великою грою Kojima Productions.

Overdose — це другий проект студії. Він може створюватися в партнерстві з Xbox, про яке оголосили в рамках літньої ігрової презентації Microsoft.

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