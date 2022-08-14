Якщо вірити витокам, то це буде Death Stranding 2 або хоррор Overdose.

Керівник Kojima Productions Хідео Кодзіма розбурхав ігрову спільоту. Він опублікував у Twitter пост, який сприйняли як натяк на швидкий анонс нового проекту. І ця теорія не позбавлена здорового глузду.

Кодзіма написав, що закінчив попередній монтаж невідомого ролика. До повідомлення він прикріпив картинку, де демонструється зведення аудіо - і відеодоріжок. Керівник Kojima Productions не повідомив, над яким ролик працював, але користувачі відразу подумали про трейлер нової гри.

Ця теорія набуває сенсу, якщо згадати про ігрову виставку Gamescom 2022 в серпні. Церемонію відкриття заходу — Opening Night Live — організовує Джефф Кейлі. Цей журналіст і шоумен дружить з Кодзімою, і на його шоу часто демонструвалися проекти геймдизайнера. Наприклад, другий тизер Death Stranding показали на TGA 2016.

Кейлі вже пообіцяв, що Opening Night Live здивує глядачів. В рамках трансляції покажуть більше двадцяти ігор і сюрпризи, "яких ніхто не чекає". Під цією загадковою фразою цілком може ховатися анонс від Кодзіми.

Які ігри створює Kojima Productions

Згідно з офіційною інформацією, Kojima Productions запланувала два релізи в осяжному майбутньому. Перший проект масштабний, а другий — менший і експериментальний.

В одному з інтерв'ю Норман Рідус, виконавець головної ролі в Death Stranding, розповів про розробку сиквелу. Кодзіма в жартівливій формі підтвердив слова актора. Продовження серії, найімовірніше, стане великою грою Kojima Productions.

А другий проект, згідно з даними інсайдерів, називається Overdose і буде хорором з Маргарет Куеллі в ролі протагоніста.

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