Це гра для мобільних пристроїв.

У вересні Ubisoft анонсувала відразу чотири частини Assassin's Creed. Однією з них виявилася Codename: Jade — проект в антуражі Стародавнього Китаю для мобільних пристроїв. Гру представили коротким трейлером, проте тепер з'явилася можливість побачити, як вона буде виглядати. Користувачі, які отримали доступ до закритого бета-тесту, опублікували геймплейний ролик.

Відео виклав відвідувач Facebook під псевдонімом Tiger White, а потім його поширили на різних ресурсах, в тому числі в YouTube. Ролик демонструє систему пересування, управління, битви і кілька локацій. Варто відзначити, що до релізу як мінімум частина геймплейних елементів можуть змінитися.

В цілому Codename: Jade виглядає, як звична Assassin's Creed. Розробники реалізували вид від третьої особи і спрощену систему паркуру. Гравці можуть перестрибувати через перешкоди, ходити і спускатися по канатах.

А ось бойова система виконана інакше. Вона більше відсилає до слешерів, де потрібно здійснювати багато атак, щоб усунути противника. У ролику не показали блок, контратаки і застосування спеціальних умінь. Схоже, в Codename: Jade всі удари наносяться однією кнопкою — як легкі, так і важкі. Для останніх її просто потрібно затискати.

Сюжет в грі супроводжується демонстрацією заставок. Одна з них, де головний герой перерізає горло ворожому солдату, присутня в злитому ролику.

Codename: Jade — основні подробиці

Гра позиціонується, як великомасштабна RPG для пристроїв під управлінням iOS і Android. Вона буде поширюватися за умовно-безкоштовною схемою.

Це перша Assassin's Creed, в якій дозволять створити власного персонажа.

Користувачі відвідають відомі місця на території Китаю і зустрінуть різних персонажів. Наприклад, в геймплейному ролику показана Велика Китайська стіна і присутній Вей Ю, вбивця Цінь Ши Хуан-ді в міфології Assassin's Creed.

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