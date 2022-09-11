У список входить мобільне відгалуження у франшизі.

В рамках Ubisoft Forward видавництво Ubisoft розповіло багато подробиць про майбутнє серії Assassin's Creed. Компанія представила відразу дві нові частини, які вийдуть після AC Mirage, і мобільне відгалуження.

Продовження франшизи мають кодові назви Codename: Red і Codename: Hexe. Щоправда, для читачів УНІАН це вже не секрет. Раніше ми писали, що інформацію про згадані проекти опублікували інсайдери і журналісти Том Хендерсон і Джейсон Шрайєр. І вона майже повністю підтвердилася.

Codename: Red відправить користувачів до феодальної Японії. Створенням гри керує Жонатан Дюмон в підрозділі Ubisoft Quebec. Розробники обіцяють представити еволюцію RPG у відкритому світі. А в першому тизері глядачам продемонстрували асасина-шинобі з катаною і прихованим клинком, який вистрибнув на дах характерної японської будівлі.

Codename: Hexe розробляється в Ubisoft Montreal, а режисером призначили Клінта Хокінга. Більше про гру нічого не сказали, але журналісти раніше повідомили, що це буде найпохмуріша частина серії. Вона присвячена полюванню на відьом в період розпаду Священної Римської імперії.

Окремо Ubisoft представила Codename: Jade — великобюджетну умовно-безкоштовну RPG для мобільних платформ. Проект покаже Стародавній Китай і в ньому вперше в серії можна буде створити свого персонажа.

Кожна з трьох анонсованих Assassin's Creed стане частиною AC Infinity. Це платформа-хаб, яка об'єднує різні ігри в серії. В її рамках Codename: Red і Codename: Hexe отримають багатокористувацькі елементи.

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