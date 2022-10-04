Список опублікували на форумі 4chan, тому до інформації варто поставитися зі скепсисом.

В Інтернеті з'явився документ про майбутні плани Sony. Він включає перелік ігор, які японська компанія збирається випустити на тих чи інших платформах. Список вийшов неповним, тому користувачі припустили, що в ньому відзначені лише обрані проекти.

Документ виклали на форумі 4chan, де часто з'являються нічим непідкріплені чутки. Свіжу витік поки ніхто безпосередньо не підтвердив, тому до злитої інформації варто ставитися зі скепсисом.

Добротна порція опублікованих відомостей стосується серії Horizon. Згідно з документом, Horizon Forbidden West вийде на ПК і обзаведеться доповненням. Про розробку сюжетної добавки до пригодницького екшену раніше проговорився актор Ленс Реддік, який виконав роль Сайленса в двох частинах серії. Паралельно з DLC Guerrilla Games працює над онлайн-грою у франшизі і перевиданням Horizon Zero Dawn. Західні ЗМІ нещодавно згадували про останній проект, але писали, що готується ремейк або ремастер.

Відео дня

Студії Ballistic Moon і Firesprite працюють над хоррорами з елементами виживання для PlayStation 5 і ПК. Перша команда в якості рушія використовує Decima, а друга — Unreal Engine 5.

Що ще стало відомо з опублікованого документа

Kojima Productions працює над Death Stranding 2. Гра проходить під кодовою назвою Ocean, про що раніше розповів надійний інсайдер Dusk Golem.

Sumo Digital, відома завдяки Sackboy: A Big Adventure і Hood: Outlaws & Legends, створює для Sony гру у відкритому світі.

Фінська студія Housemarque в партнерстві зі сторонніми розробниками готує ПК-версію Returnal.

У Rise of the Ronin від Team Ninja і Koei Tecmo з'явиться багатокористувацький режим.

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