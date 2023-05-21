Користувачам повертають 5% у вигляді бонусів.

Epic Games продовжує придумувати способи, як залучити аудиторію в свій сервіс EGS. Разом зі стартом "Мегарозпродажу" компанія реалізувала бонусну систему. Тепер користувачі зможуть отримати частинку коштів назад при покупці ігор в магазині.

Про це стало відомо з нотатки на офіційному сайті Epic Games Store. У ній сказано: "Нова програма винагород Epic завжди доступна, безкоштовна для участі і не вимагає реєстрації. Стати учасником програми винагород може кожен власник облікового запису Epic Games в момент покупки: все, що потрібно зробити, це купити будь-які ігри, додатки, доповнення або віртуальну валюту в Epic Games Store — навіть В-бакси. Ви автоматично отримаєте 5% у вигляді винагород Epic, які додадуться до вашого балансу винагород через два тижні після відповідної покупки".

Бонусні кошти можна витратити під час придбання товарів в EGS. Вони поєднуються зі знижками і купонами Epic Games, що дозволяє отримати ще вигіднішу ціну.

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Інша інформація про винагороди

У програмі є одне обмеження: за бонуси не можна придбати окремі підписки, наприклад, "Загін Fortnite". Про це було сказано у відповідях на часті питання щодо системи винагород.

Кошти в розмірі 5% дійсні протягом 25 місяців з моменту їх появи на акаунті. Якщо не витратити бонуси протягом зазначеного часу, то вони зникнуть.

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