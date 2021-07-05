Дії гри розгорнуться в сучасному Вайс-Сіті, а головною героїнею стане дівчина-хакер.

Журналіст видання Bloomberg, Джейсон Шрайєр підтвердив інформацію інсайдера Тома Хендерсона про майбутню шосту частину Grand Theft Auto.

Про це Шрайєр заявив на своїй сторінці в Твіттері.

"Все, що сказав Том Хендерсон, збігається з тим, що я чув", – підтвердив журналіст.

Зокрема, Хендерсон повідомляв, що GTA VI вийде не раніше 2024-2025 року.

Дії шостої частини розгорнуться у сучасності, в місті Вайс-Сіті – вигаданому населеному пункті з GTA: Vice City.

За даними інсайдера, в Grand Theft Auto VI можна буде грати як чоловічим, так і жіночим персонажем – вперше в історії серії.

Головна героїня гри може бути хакером.

Сценарій GTA VI буде рясніти критикою сучасних трендів – дістанеться навіть майнерам криптовалюти.

GTA VI вийде тільки на ПК, Xbox Series X та PlayStation 5.

Інсайдер Том Хендерсон відомий тим, що повідомив правильну ціну PlayStation 5 – задовго до офіційного підтвердження від Sony.

Нагадаємо, поліпшена версія GTA V вийде 11 листопада на Xbox Series X та PS5. У день релізу багатокористувацький режим гри, GTA Online, випустять окремо. Він буде безкоштовним для передплатників сервісу PS Plus протягом трьох місяців. Більш того, в перші три місяці після виходу некстген-патча оновлена графіка в GTA Online буде виключно на PlayStation 5.

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Автор: Сергій Коршунов