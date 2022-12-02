З-під коліс автомобілів може вириватися дим блакитного і жовтого кольорів.

У зв'язку з російською збройною агресією багато ігрових розробників прагнуть підтримати Україну. Один із способів — додати патріотичне відсилання до нашої країни та боротьби за свою свободу. Так вчинили і творці Need for Speed Unbound з Criterion Games. Вони реалізували візуальний ефект, який повинен сподобатися всім українцям.

Нова гоночна гра включає різноманітні мальовані графіті, що виникають під час їзди. У список входять язики полум'я, крила при стрибках, світло від фар та інше. Один з цих ефектів називається Heroyam Slava ("Героям слава") на честь традиційного українського вітання.

Це дим в блакитних і жовтих кольорах на честь національного прапора нашої держави. Графіті з'являється під час дріфту або входження в повороти на швидкості. Візуальний ефект виривається з-під коліс автомобіля і зайвий раз нагадує, що боротьбу України підтримують у всьому світі.

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Need for Speed Unbound: основні подробиці

У проекті реалізували 143 автомобілі різних популярних марок. Сюди відносяться Ferrari, Aston Martin, Lamborghini, Jaguar, Porsche і багато інших

Сюжетна кампанія розповідає про двох друзів, які повинні пройти серію випробувань і повернути сімейний автомобіль.

У кожного персонажа в рамках розповіді є свій характер, історія, вподобання і машини. Героїв можна зустріти, катаючись в безшовному відкритому світі. Вигадане місто Лейкшор у грі натхнене Чикаго.

Для участі в сюжетних перегонах знадобиться платити внесок, який повертається в разі перемоги. Під час змагання також можна робити ставки на обігравання конкретного супротивника.

Багато уваги в Need for Speed Unbound приділено погоням з поліцією. Користувачам дозволять налаштовувати кількість правоохоронців. А уникнути зустрічей з копами допоможе сканер і механіка виявлення.

Criterion Games пообіцяла поліпшити фізичну модель, щоб відчувалася різниця між машинами.

Мультиплеєр в проекті безшовний з підтримкою кроссплею. Користувачі можуть вільно кататися світом і зустрічати інших реальних гонщиків.

Need for Speed Unbound вийшла 2 грудня 2022 року на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X і Series S.

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