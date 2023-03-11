А в окремому ролику виконавці головних ролей переспівали легендарний саундтрек з першої частини ігрової серії.

Студія Illumination і Nintendo готуються до випуску анімаційного фільму The Super Mario Bros. Movie. Маркетингова кампанія працює на повну потужність, і в її рамках глядачам продемонстрували свіжий трейлер.

Спочатку в ролику показаний Луїджі, який перебуває в ув'язненні разом з кількома іншими персонажами. Вони хочуть зрозуміти, як вибратися, але милий дух у клітці каже: "Звідси немає виходу. Єдина надія — це солодке полегшення [в обіймах] смерті". Після цього дух починає сміятися з переляканих полонених.

Потім у ролику з'являється Боузер, який наказує своїй армії знищити Грибне королівство. Тим часом Маріо разом Донкі Конгом і Принцесою Піч хочуть врятувати Луїджі. Глядачам показують, як перші два героя біжать локацією в дусі ігор серії. А в кінці присутній фрагмент з гонками, який явно відсилає до Mario Kart.

Після виходу трейлера з'явилося відео з ток-шоу "Джиммі Кіммел в прямому ефірі". У ньому ведучий разом з виконавцями центральних ролей в анімаційному фільмі переспівали легендарний саундтрек з Super Mario Bros. Слова в мелодії відсутні, тому вони імітували звуки, причому вельми успішно.

The Super Mario Bros. Movie — основні подробиці

За виробництво мультфільму відповідає студія Illumination. Сюжет стрічки не відрізняється від загального канону ігор франшизи Mario. Головний герой буде в черговий раз рятувати принцесу Піч.

Центральні ролі в стрічці виконали Кріс Пратт, Аня Тейлор-Джой, Чарльз Мартіна, Джек Блек та інші голлівудські зірки.

Прем'єра мультфільму в кінотеатрах відбудеться 7 квітня поточного року. А пізніше картина стане доступна в стримінговому сервісі Netflix.

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