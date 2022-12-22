Помилка може з'явитися відразу після запуску.

Баги — це звична справа для Call of Duty. Вони можуть спотворювати звук, заважати реєстрації влучень, змінювати роботу транспортних засобів тощо. З цими помилками ще можна змиритися, а ось Dev Error 11557 здатна відбити будь-яке бажання грати. Згаданий баг виникає в Call of Duty: Modern Warfare II і змушує повністю перевстановити гру.

Як повідомило видання Eurogamer, Dev Error 11557 почала з'являтися після недавнього оновлення середини сезону. Користувачі стикалися з помилкою відразу при запуску шутера. Знайти спосіб, щоб її обійти, так і не вдалося, тому залишався єдиний вихід — перевстановити Call of Duty: Modern Warfare II.

Останні частини франшизи страждають від величезних розмірів, і MWII тут не є винятком. Шутер займає більше 200 Гбайт місця на диску. Звичайно, його можна встановлювати частинами — кампанію, мультиплеєр або Warzone 2.0. Але якщо користувачеві потрібні всі компоненти, то доведеться чекати довгі години завантаження.

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Розробники з Infinity Ward підтвердили, що єдиний спосіб позбутися Dev Error 11557 — це перевстановити гру. Представники студії також написали: "Якщо проблема зберігається, пошкоджений файл може знаходитися в кеші стримера. Перейдіть до налаштування — графіка — якість — потокове передавання текстур на вимогу — показати більше та встановіть мінімальний розмір кешу текстур".

Call of Duty: Modern Warfare II: основні подробиці

У грі реалізована сюжетна кампанія, присвячена глобальному конфлікту за участю фахівців ОТГ-141, мексиканського наркокартелю і терористичного угруповання Аль-Катала. При проходженні користувачі зустрінуться з безліччю знайомих персонажів, наприклад, повернеться Гоуст.

Розробники з Infinity Ward ввели кілька помітних геймплейних нововведень. Сюди відносяться стрільба з уступу і плавання.

Мультиплеєр в шутері включає два типи карт і безліч режимів. До останніх, наприклад, відносяться "Порятунок ув'язненого" і "Вторгнення".

Кооперативні "Спецоперації" повернулися в оновленому і покращеному форматі.

Call of Duty: Modern Warfare II вийшла 28 жовтня 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

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