Він виявився схожим на свого актора озвучення.

Саймон Райлі, більш відомий як Гоуст, є одним із найзагадковіших персонажів серії Call of Duty. Він став культовим після оригінальної Modern Warfare 2. Герой носив маску з черепом і за всю сюжетну кампанію не сказав ні слова. Зате сцена з Гоустом ближче до фіналу стала однією з найбільш пам'ятних в грі. Розробники нової Modern Warfare II 2022 року випуску повернули персонажа і навіть наділили його голосом. А тим часом ентузіасти прошерстили файли шутера і з'ясували, як виглядає цей загадковий боєць під маскою.

Знахідкою відзначився датамайнер під псевдонімом Crafty-Astronomer905. Він зумів знайти в коді Call of Duty: Modern Warfare II модель Гоуста без фірмової маски з черепом. Завдяки цьому з'ясувалося, що герой має зовнішність свого актора озвучення — Семюела Рукіна.

Найімовірніше, персонажа створювали за стандартним шаблоном. Infinity Ward наділила всіх центральних дійових осіб в Modern Warfare II зовнішністю акторів. Це стосується, наприклад, Прайса, Соупа і Газа. Для Гоуста вирішили не придумувати унікальну зовнішність, адже його обличчя повинно було завжди залишатися таємницею, прихованою під маскою. На Reddit вже жартують, що хлопчики і дівчатка більше не зможуть захоплюватися героєм в своїх роликах в Tik-Tok.

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Call of Duty: Modern Warfare II: основні подробиці

У грі реалізована сюжетна кампанія, присвячена глобальному конфлікту за участю фахівців ОТГ-141, мексиканського наркокартелю і терористичного угруповання Аль-Катала. При проходженні користувачі зустрінуться з безліччю знайомих персонажів, наприклад, повернеться Гоуст.

Розробники з Infinity Ward ввели кілька помітних геймплейних нововведень. Сюди відносяться стрільба з уступу і плавання.

Мультиплеєр в шутері включає два типи карт і безліч режимів. До останніх, наприклад, відносяться "Порятунок ув'язненого" і "Вторгнення".

Кооперативні "Спецоперації" повернулися в оновленому і покращеному форматі.

Call of Duty: Modern Warfare II вийшла 28 жовтня 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

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