Розробники ще й висміяли заяви Міноборони про екіпаж корабля.

Українська студія Frogwares не забула про злободенні відсилання при розробці свого нового проєкту — Sherlock Holmes The Awakened. У свіжому ремейку знайшли "великодку", яка нагадує про знищення крейсера "Москва" російських окупантів в ході повномасштабної війни в Україні.

Як сказано в огляді GameDev DOU, при проходженні гри користувачі можуть побачити газетну вирізку з наступним текстом: "Вибух калійної селітри сколихнув доки! Учора вночі мирний сон містян, які живуть біля Лондонського порту, порушили гучні вибухи. Над доками здійнявся густий червоний дим. Відомо, що на момент вибухів біля пірса Н-3 був пришвартований торговий корабель "Москва", який готувався до плавання в Європу. Жодних коментарів від представників порту поки не було, і наразі невідомо, чи були на борту "Москви" члени екіпажу".

Це вплетена в антураж Sherlock Holmes The Awakened версія знищення крейсера окупантів. Сьогодні, 13 квітня, виповнився рік з моменту, коли ЗСУ потопили флагман Чорноморського флоту РФ.

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Ремейк Sherlock Holmes The Awakened — основні подробиці

Сюжет в оригіналі присвячений першій справі Холмса — розслідуванню зникнення людини, яке поступово переростає в боротьбу з культом шанувальників Ктулху. У ремейку історію змінили: показали молодого детектива і його першу справу разом з Ватсоном. Судячи з усього, The Awakened стала продовженням Chapter One.

Користувачі повинні розслідувати низку злочинів, які пов'язані між собою. Кожній справі присвячена окрема напіввідкрита локація

Гравцям потрібно вивчати оточення, збирати докази, допитувати підозрюваних і свідків, вибираючи правильні питання, і відтворювати послідовність подій в уяві Холмса.

Гра обзавелася додатковими квестами, а також новою механікою розслідування.

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