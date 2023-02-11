Йдеться про жіночі статеві органи.

У версії The Witcher 3: Wild Hunt для нового покоління знайшли інтимний контент, який став відкриттям навіть для розробників. Йдеться про зображення статевих жіночих органів.

Раніше в "Відьмаку 3" всі жіночі моделі були схожі на ляльки Барбі в плані деталізації області попереку. Тобто розробники просто реалізували гладку шкіру без відображення статевих органів. Однак у версії The Witcher 3 нового покоління все змінилося. У жіночих персонажів з'явилися статеві губи і рідке лобкове волосся.

Це підтверджує відверте зображення відьом з Кривоухових боліт в ігровому епізоді, де вони демонструються оголеними. Картинку можна побачити за посиланням на форумі Reddit. А ще користувачі повідомили, що зміна стосується брукс — вампірш, які атакують Геральта повністю голими.

Відео дня

Видання Kotaku запросило коментар у розробників з приводу доданого інтимного контенту і отримало відповідь: "У версії гри The Witcher 3: Wild Hunt для нового покоління з'явилося кілька модів, створених спільнотою, а не CD Projekt RED, і безліч поліпшень, створених і впроваджених студією своїми силами. Об'єднання всього цього разом було складним процесом, і текстури, про які йдеться, є ненавмисним результатом, присутнім у фінальній версії. Ми працюємо над вирішенням цієї проблеми".

Тобто CDPR визнала, що не знала про появу статевих органів у жіночих персонажів в оновленій The Witcher 3: Wild Hunt. Трохи пізніше розробники пообіцяли видалити нові інтимні текстури, оскільки вони "не повинні були бути присутніми у фінальній версії гри".

Оновлена версія The Witcher 3: Wild Hunt: основна інформація

Більшість поліпшень в некстген-патчі торкнулися графіки і загальної зручності. CDPR додала перемикання між режимами "продуктивність" і "якість", дозволила міняти камеру, реалізувала трасування променів, створила фоторежим, тощо.

Що стосується свіжого контенту, то він присвячений серіалу "Відьмак" від Netflix. З'явилася броня для Геральта з Рівії і завдання.

Оновлена версія The Witcher 3: Wild Hunt вийшла 15 грудня на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S. Всі власники гри отримали її безкоштовно.

Вас також можуть зацікавити новини: