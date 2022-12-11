Перша частина Red Dead Redemption вийшла дванадцять років тому, проте в грі досі знаходять цікаві деталі. Одну з них нещодавно виявив відвідувач форуму Reddit під псевдонімом SimaanStocklund.
Серед перших місій від мандрівників у RDR є квест від персонажа на ім'я Біллі Вест. Останній попросить головного героя Джона Марстона зібрати квіти, оскільки він хоче відсвяткувати п'ятдесят років у шлюбі зі своєю дружиною Аннабель. Протагоніст повинен знайти дикий піретрум, червоний і пустельний шавлії. Потім все це потрібно віднести до Веста, який попросить приєднатися до чаювання в будинку сімейства.
Найцікавіше в завданні, що Аннабель давно померла. Її скелет нерухомо сидить у кріслі-гойдалці. Це натякає на небажання Веста миритися із загибеллю дружини.
Коли SimaanStocklund завершив завдання, то вирішив спробувати ще раз зайти в будинок сімейства. Виявилося, розробники залишили таку можливість і приправили її дрібкою чорного гумору. Якщо Джон Марстон занадто близько підійде до тіла Аннабель, то її голова відвалиться.
Коротко про Red Dead Redemption
- Це знаменитий екшен від Rockstar Games. Сюжет гри присвячений полюванню Джона Марстона на членів своєї колишньої банди заради порятунку сім'ї.
- Проект включає відкритий світ з безліччю другорядних завдань, перестрілки, дослідження місцевості та інше. RDR досі вважається одним з найкращих творінь Rockstar.