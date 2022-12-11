Квест зі збиранням квітів виявився не таким простим, як здавалося.

Перша частина Red Dead Redemption вийшла дванадцять років тому, проте в грі досі знаходять цікаві деталі. Одну з них нещодавно виявив відвідувач форуму Reddit під псевдонімом SimaanStocklund.

Серед перших місій від мандрівників у RDR є квест від персонажа на ім'я Біллі Вест. Останній попросить головного героя Джона Марстона зібрати квіти, оскільки він хоче відсвяткувати п'ятдесят років у шлюбі зі своєю дружиною Аннабель. Протагоніст повинен знайти дикий піретрум, червоний і пустельний шавлії. Потім все це потрібно віднести до Веста, який попросить приєднатися до чаювання в будинку сімейства.

Найцікавіше в завданні, що Аннабель давно померла. Її скелет нерухомо сидить у кріслі-гойдалці. Це натякає на небажання Веста миритися із загибеллю дружини.

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Коли SimaanStocklund завершив завдання, то вирішив спробувати ще раз зайти в будинок сімейства. Виявилося, розробники залишили таку можливість і приправили її дрібкою чорного гумору. Якщо Джон Марстон занадто близько підійде до тіла Аннабель, то її голова відвалиться.

Коротко про Red Dead Redemption

Це знаменитий екшен від Rockstar Games. Сюжет гри присвячений полюванню Джона Марстона на членів своєї колишньої банди заради порятунку сім'ї.

Проект включає відкритий світ з безліччю другорядних завдань, перестрілки, дослідження місцевості та інше. RDR досі вважається одним з найкращих творінь Rockstar.

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