Двом бандитам з угруповання О'Дрісколла не пощастило.

Red Dead Redemption 2 — це величезна гра у відкритому світі, яка продовжує вабити тисячі користувачів протягом майже чотирьох років. Фанати знаходять в екшені від Rockstar Games цікаві деталі, організовують пограбування поїздів, причому не завжди вдало, і здійснюють всілякі досягнення. У скарбничку останніх можна віднести ролик від відвідувача форуму Reddit під псевдонімом ZealousidealAd1384. Він продемонстрував вбивство двох ворогів однією кулею.

На відео показується, як гравець вплутався в перестрілку з хлопцями О'Дрісколла. Це злочинна банда, з якою неодноразово перетинаєшся під час проходження Red Dead Redemption 2.

Користувач ховався за каменем і вів вогонь у відповідь. Він виглянув і "зняв" з гвинтівки противника зліва. У цей момент двоє бандитів вишикувалися в одну лінію. ZealousidealAd1384 швидко прицілився і вистрілив, після чого камера в уповільненому режимі показала видовищне вбивство. Завдяки забійній силі гвинтівки куля змогла наскрізь прошити дві голови.

Коротко про Red Dead Redemption 2

У грі розповідається історія банди Ван дер Лінде, в яку входить головний герой Артур Морган. Користувачі дізнаються про її злочини і спроби втекти від покарання.

Red Dead Redemption 2 володіє комплексним геймплеєм з купою різноманітних завдань з відмінною режисурою. Гравців чекають погоні на конях, перестрілки, поліпшення власного табору, збір екіпіровки, полювання тощо.

На Metacritic (PS4-версія) RDR 2 отримала 97 балів після 99 рецензій. Користувачі поставили 8,6 бала, проголосувало 18 910 осіб

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