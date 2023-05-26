Сміливе твердження, враховуючи багатьох конкурентів.

У трейлері Alan Wake 2 з PlayStation Showcase можна було побачити досить якісну графіку. Деталізація, ефекти, частинки, освітлення — все було виконано на сучасному рівні. Студія Remedy Entertainment впевнена у візуальній складовій свого хорора, причому настільки, що не соромиться робити гучні заяву. За словами розробників, Alan Wake 2 стане найкрасивішою грою 2023 року.

Таку думку в особистому мікроблозі висловив директор з комунікацій Remedy Томас Пуха. Він написав: "Трейлер Alan Wake 2 на PlayStation Showcase на 100% відтворювався на PlayStation 5. Я хочу звернути на це увагу. У 2021 році ми заявили, що в цій грі ми сильно піднімемо графіку. Я думаю, що в 2023 році у нас буде найкрасивіша гра".

Пуха не випадково зробив уточнення про PlayStation 5. Директор з комунікацій натякає, мовляв, Alan Wake 2 створюється з урахуванням потужностей поточного покоління консолей без всяких компромісів. Раніше інсайдер і ведучий подкасту XboxEra Нік Бейкер (Shpeshal_Nick) стверджував, що прийдешній хорор покаже всі можливості PS5 і Xbox Series.

Відео дня

Нагадаємо, Alan Wake 2 створюється на пропрієтарному рушії Northlight, а точніше на його вдосконаленій версії. Це технологія Remedy, яка в плані якості і реалізму добре зарекомендувала себе ще в Control.

Alan Wake 2 — основні подробиці

У грі реалізовано два протагоніста — Алан Вейк і поліцейський агент Сага Андерсон. Їх сюжетні лінії постійно перетинаються, створюючи цілісну історію.

Зав'язкою для оповіді стала низка ритуальних вбивств в Брайт-Фоллс. Щоб розслідувати цю справу, в містечко прибула Андерсон.

Буде кілька різних локацій: незайманий людьми ліс, околиці озера, поселення Уотері і Темне місце, де знаходиться в пастці Алан Вейк. Брайт-Фоллс теж входить в список і займає центральну позицію.

Розробники пообіцяли реалізувати всі основні елементи хорора з елементами виживання в проєкті.

Алан Уейк 2 вийде 17 жовтня 2023 року на ПК, PS5, Xbox Series X та Series S.

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