Sony продовжує організовувати розпродажі в PlayStation Store. Після масштабної новорічної акції пройшло всього кілька тижнів, але в магазині вже з'явилися чергові знижки на різноманітні ігри, включаючи новинки і торішні блокбастери.
Свіжий розпродаж називається "Вибір критиків". Вона триватиме до 16 лютого, 01:59 за київським часом. Знижки досягають 70%, в тому числі на відносно недавні проекти. До останніх відносяться Need for Speed Unbound, Call of Duty: Modern Warfare II, Gran Turismo 7, Stray, The Quarry.
Визнані шедеври, як Sekiro: Shadows Die Twice і Red Dead Redemption 2, теж представлені в рамках акції. А загальна кількість товарів зі знижками досягла 347 одиниць.
Кращі пропозиції на розпродажі
- Horizon Forbidden West Digital Deluxe Edition (PS4 і PS5) — 1715 гривень;
- Dying Light 2 Stay Human — 999 гривень;
- Grand Theft Auto V: Premium Edition — 503 гривні;
- Call of Duty: Modern Warfare II (PS4 і PS5) — 1799 гривень;
- Gran Turismo 7 — 1139 гривень;
- Stray — 759 гривень;
- The Quarry (PS4) — 999 гривень;
- Red Dead Redemption 2 — 560 гривень;
- Assassin's Creed Valhalla — 626 гривень;
- Sekiro: Shadows Die Twice — Game of the Year Edition — 999 гривень;
- Resident Evil Village (PS4 і PS5) — 599 гривень;
- Marvel's Spider-Man: Miles Morales (PS4 і PS5) — 849 гривень;
- Sniper Elite 5 (PS4 і PS5) — 1079 гривень;
- Tiny Tina's Wonderlands: Chaotic Great Edition — 1199 гривень;
- Sonic Frontiers Digital Deluxe (PS4 і PS5) — 1399 гривень;
- Crash Team Racing Nitro-Fueled — 402 гривні;
- Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök — 699 гривень;
- Evil West — 1349 гривень;
- Diablo II: Resurrected — 445 гривень;
- Hades — 519 гривень;
- A Plague Tale: Innocence — 479 гривень.