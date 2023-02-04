У PS Store проходить акція зі знижками до 70% / фото Youtube / PlayStation Portal

Sony продовжує організовувати розпродажі в PlayStation Store. Після масштабної новорічної акції пройшло всього кілька тижнів, але в магазині вже з'явилися чергові знижки на різноманітні ігри, включаючи новинки і торішні блокбастери.

Свіжий розпродаж називається "Вибір критиків". Вона триватиме до 16 лютого, 01:59 за київським часом. Знижки досягають 70%, в тому числі на відносно недавні проекти. До останніх відносяться Need for Speed Unbound, Call of Duty: Modern Warfare II, Gran Turismo 7, Stray, The Quarry.

Визнані шедеври, як Sekiro: Shadows Die Twice і Red Dead Redemption 2, теж представлені в рамках акції. А загальна кількість товарів зі знижками досягла 347 одиниць.

Відео дня

Кращі пропозиції на розпродажі

  • Horizon Forbidden West Digital Deluxe Edition (PS4 і PS5) — 1715 гривень;
  • Dying Light 2 Stay Human — 999 гривень;
  • Grand Theft Auto V: Premium Edition — 503 гривні;
  • Call of Duty: Modern Warfare II (PS4 і PS5) — 1799 гривень;
  • Gran Turismo 7 — 1139 гривень;
  • Stray — 759 гривень;
  • The Quarry (PS4) — 999 гривень;
  • Red Dead Redemption 2 — 560 гривень;
  • Assassin's Creed Valhalla — 626 гривень;
  • Sekiro: Shadows Die Twice — Game of the Year Edition — 999 гривень;
  • Resident Evil Village (PS4 і PS5) — 599 гривень;
  • Marvel's Spider-Man: Miles Morales (PS4 і PS5) — 849 гривень;
  • Sniper Elite 5 (PS4 і PS5) — 1079 гривень;
  • Tiny Tina's Wonderlands: Chaotic Great Edition — 1199 гривень;
  • Sonic Frontiers Digital Deluxe (PS4 і PS5) — 1399 гривень;
  • Crash Team Racing Nitro-Fueled — 402 гривні;
  • Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök — 699 гривень;
  • Evil West — 1349 гривень;
  • Diablo II: Resurrected — 445 гривень;
  • Hades — 519 гривень;
  • A Plague Tale: Innocence — 479 гривень.

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