Серед проектів, які подешевшали, чимало торішніх блокбастерів.

Sony продовжує організовувати розпродажі в PlayStation Store. Після масштабної новорічної акції пройшло всього кілька тижнів, але в магазині вже з'явилися чергові знижки на різноманітні ігри, включаючи новинки і торішні блокбастери.

Свіжий розпродаж називається "Вибір критиків". Вона триватиме до 16 лютого, 01:59 за київським часом. Знижки досягають 70%, в тому числі на відносно недавні проекти. До останніх відносяться Need for Speed Unbound, Call of Duty: Modern Warfare II, Gran Turismo 7, Stray, The Quarry.

Визнані шедеври, як Sekiro: Shadows Die Twice і Red Dead Redemption 2, теж представлені в рамках акції. А загальна кількість товарів зі знижками досягла 347 одиниць.

Відео дня

Кращі пропозиції на розпродажі

Horizon Forbidden West Digital Deluxe Edition (PS4 і PS5) — 1715 гривень;

Dying Light 2 Stay Human — 999 гривень;

Grand Theft Auto V: Premium Edition — 503 гривні;

Call of Duty: Modern Warfare II (PS4 і PS5) — 1799 гривень;

Gran Turismo 7 — 1139 гривень;

Stray — 759 гривень;

The Quarry (PS4) — 999 гривень;

Red Dead Redemption 2 — 560 гривень;

Assassin's Creed Valhalla — 626 гривень;

Sekiro: Shadows Die Twice — Game of the Year Edition — 999 гривень;

Resident Evil Village (PS4 і PS5) — 599 гривень;

Marvel's Spider-Man: Miles Morales (PS4 і PS5) — 849 гривень;

Sniper Elite 5 (PS4 і PS5) — 1079 гривень;

Tiny Tina's Wonderlands: Chaotic Great Edition — 1199 гривень;

Sonic Frontiers Digital Deluxe (PS4 і PS5) — 1399 гривень;

Crash Team Racing Nitro-Fueled — 402 гривні;

Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök — 699 гривень;

Evil West — 1349 гривень;

Diablo II: Resurrected — 445 гривень;

Hades — 519 гривень;

A Plague Tale: Innocence — 479 гривень.

Вас також можуть зацікавити новини: