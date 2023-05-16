Це буде така собі відповідь Super Smash Bros. Ultimate.

У Мережу витекли скриншоти Disney Domination — поки не анонсованої гри, яка за своєю концепцією схожа на Super Smash Bros. Ultimate і MultiVersus. Разом з цим один з користувачів зібрав всі чутки про проєкт.

Пост з картинками та інформацією, яка витає в інтернеті, опублікував відвідувач форуму Reddit під псевдонімом Thedocument. Disney Domination стане платформінговим бойовиком з повноцінною сюжетною кампанією і багатокористувацьким режимом. Історія реалізована в традиційному для жанру двомірному форматі, включає 55 персонажів і 60 етапів.

Гра також відзначиться безліччю режимів в мультіплеєрі і соціальними функціями. Наприклад, будуть бої з підтримкою до 12 осіб і кооперативні місії. А спілкуватися користувачі зможуть в голосовому чаті.

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Що ще відомо про Disney Domination

У грі є режим The Lounge, де можна розмовляти, публікувати картинки, міняти скіни своїх персонажів і налаштовувати музику. Ймовірно, це місце призначене для відпочинку в рамках проєкту.

Гра відзначиться сучасним візуальним стилем і розробляється, як ААА-блокбастер з відповідним бюджетом.

За виробництво може відповідати Square Enix. Однак важливо сприймати всю цю інформацію як чутки, поки не відбудеться офіційний анонс.

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