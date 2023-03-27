Для цього просто знадобилася правильна збірка і майстерність.

Ашава — це світовий бос, який доступний у бета-версії Diablo IV. Щоб убити головгада, необхідно зібрати команду з умілих гравців і бути гранично обережними. Недостатньо прокачаних користувачів ворог вбиває з однієї атаки. Однак знайшовся умілець, який зміг самотужки здолати Ашаву на максимальній складності.

Стример під псевдонімом wudijo переміг боса розбійницею. Він не використовував ніяких спеціальних хитрощів, а лише зібрав хороший комплект умінь і предметів. Гравець озброївся здібностями, які підвищують шанс і величину критичної шкоди. А окремі вміння збільшували мобільність розбійниці, що особливо важливо в бою з Ашавою.

З предметів wudijo варто відзначити потужний арбалет. Зброя має показник 457 одиниць шкоди в секунду. В іншому стример покладався на свою майстерність: він постійно посилював атаки персонажа, наносив критичні постріли і багато ухилявся. У Ашави немає здібностей, що б'ють в ціль. Всі вміння боса мають область враження, тому від них можна ухилитися. Часом уникнути шкоди важко, але все ж реально, що і довів wudijo.

Коротко про Diablo IV

Це продовження знакової серії екшен-RPG від Blizzard Entertainment. Сюжет в грі присвячений боротьбі з Ліліт, прародителькою людства і дочкою Мефісто. Вона знайшла свободу і збирається поневолити весь Санктуарій.

Diablo IV відзначиться відкритим світом, який включає більше 150 підземель, Випадкові події і безліч квестів. Для подорожей по локаціях можна використовувати їздових тварин.

Прокачування персонажа і видобуток якомога кращої екіпіровки — це головні цілі в Diablo IV, як і в попередніх частинах.

У грі реалізований мультиплеер і кооператив — як мережевий, так і за одним екраном.

Diablo IV вийде 6 червня 2023 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

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