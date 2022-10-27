Черговий вид цензури.

В Росії можуть ввести контроль за продажем ігор від західних розробників і видавців. Проекти із забороненою в РФ інформацією або контентом не будуть допускати до продажу в країні.

Відповідна інформація надійшла від видання "Коммерсантъ", яке послалося на власні джерела.

Першим обмеженням стане маркування ігор за віковими категоріями. За цю ініціативу виступають Мінекономіки, МОЗ, Роскомнадзор і Мінцифри Росії. Така практика присутня у всьому світі, і в РФ вже є діюча рейтингова система під назвою РСВР. Які зміни будуть введені в цьому напрямку, поки незрозуміло.

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Ігри також планують перевіряти на наявність забороненої інформації або контенту. А такий підхід натякає на цензуру китайського формату. У Піднебесній діють суворі правила публікації ігор. Проекти не повинні містити жорстокого контенту, дискредитувати КНР або суперечити місцевій ідеології. Поки немає підтверджень, що в Росії введуть аналогічну систему, але, якщо судити з поточної політики держави-агресора, згаданий варіант не можна виключати.

Зміни щодо контролю за іграми можуть вступити в силу з березня 2024 року. Відповідальними за нагляд зроблять експертів, відібраних Роскомнадзором і Мінцифри. Сервіси, які не будуть виконувати обмеження і заборони на продаж тих чи інших проектів, заблокують на території РФ.

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