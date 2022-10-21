Ролик показали наприкінці сюжетної кампанії Modern Warfare II.

Після проходження сюжетної кампанії Call of Duty: Modern Warfare 2 2009 року випуску користувачам відкривався тизер MW3 — завершальній частині серії. А зараз, через понад десять років, розробники з Infinity Ward повторили старий прийом. Перезапущений сиквел лінійки Modern Warfare теж містить анонс третьої частини. Коли гравці завершують історію, їм відкривається ролик, який нещодавно опублікували в Мережі. Судячи з відео, MW3 буде присвячена боротьбі з російськими терористами.

Тизер опублікував автор YouTube-каналу GamersPrey. Відео починається з демонстрації головних героїв, які сидять у барі та обговорюють своїх ворогів. Кейт Ласвелл і капітан Прайс згадують картелі, Іран і росіян.

Потім жінка каже, що хоче зловити "велику рибу" з РФ. Вона сказав, що ультранаціоналістів з держави-агресора очолив хтось новий. Ласвелл показала фотографію, на яку по черзі подивилися всі бійці. Після цього Прайс нахилився і повідомив: "Він не новий". Капітан назвав ім'я Макарова, після чого в ролику почалася інша сцена.

Глядачам продемонстрували, як російський ультранаціоналіст готується захопити літак. Злочинець зібрав пістолет з різних частин, а магазин з боєприпасами йому принесли разом з салатом. Далі терорист дістав телефон і повідомив про готовність. У відповідь ультранаціоналісту прийшла знаменита фраза з Modern Warfare 2 2009 року: "Ні слова по-російськи".

Call of Duty: Modern Warfare II: основні подробиці

У грі буде сюжетна кампанія, присвячена глобальному конфлікту за участю фахівців ОТГ-141, мексиканського наркокартелю і терористичного угруповання Аль-Катала. При проходженні користувачі зустрінуться з безліччю знайомих персонажів, наприклад, повернеться Гоуст.

Розробники з Infinity Ward реалізували кілька помітних геймплейних нововведень. Сюди відносяться стрільба з уступу і плавання.

Мультиплеєр в шутері включає два типи карт і безліч режимів. До останніх, наприклад, відносяться "Порятунок ув'язненого" і "Вторгнення".

Кооперативні "Спецоперації" повернуться в оновленому і покращеному форматі.

Call of Duty: Modern Warfare II вийде 28 жовтня 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

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