Їх згадку знайшли на сторінці в Microsoft Store.

На сторінці S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl у магазині Microsoft Store з'явився віковий рейтинг 18+. Біля нього присутня згадка, що в майбутній грі будуть внутрішні покупки. Така відмітка найчастіше присуджується проектам з мікротранзакціями, але є винятки.

У S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl дійсно можуть з'явитися мікроплатежі. Українські розробники зі студії GSC Game World вже пропонують косметичні бонуси за попереднє замовлення гри. Список включає гітарні мелодії і байки біля багаття, образи для зброї і персонажа, а також значок для мультиплеєра. Багатокористувацький режим додадуть в проект після релізу. Ймовірно, саме в ньому з'являться мікротранзакції, які стали нормою для більшості мережевих ігор.

Тут також варто уточнити, що під внутрішніми покупками можуть матися на увазі доповнення. Так було з The Witcher 3: Wild Hunt, для якої вийшли два великих розширення. В екшен-RPG від CD Projekt RED немає ніяких мікротранзакцій, проте рейтингові агентства все одно написали зауваження про внутрішньоігрові покупки. Тому поки що висновки робити рано — потрібно чекати офіційного підтвердження або спростування.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl — основні подробиці

Дії сиквела розгорнуться в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Гра буде поєднувати елементи шутера від першої особи, хорора і імерсивного симулятора.

Історія буде варіативною і відзначиться декількома кінцівками. У процесі проходження користувачам потрібно приймати рішення, які спричинять за собою наслідки.

S.T.A.L.K.E.R. 2 обзаведеться просунутим штучним інтелектом і вдосконаленою системою симуляції життя A-Life 2.0. Завдяки їй персонажі, мутанти і тварини будуть взаємодіяти один з одним і з оточенням без участі гравця.

Ще планується реалізувати 30 видів зброї, динамічну зміну погодних умов, механіки виживання і багато іншого.

S. T. A. L. K. E. R. 2: Heart of Chernobyl вийде 28 квітня 2022 року на ПК, Xbox Series X і Series S.

Автор: Назар Степорук